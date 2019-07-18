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日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

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▲▼日本拉麵。（圖／記者許力方攝）

▲日本餐廳來台展店多，但黯然收攤的也不在少數。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

日本餐飲業近年來紛紛進駐台灣展店，但倒閉的也愈來愈多，像是拉麵名店「梅光軒」15日宣布退出台灣市場，就令許多人感到不解。有PTT網友分析，來台展店變數多，聘用台灣員工本身也是變數之一，「不知道是台灣人做是不認真，還是日本人不用心經營。」

拉麵名店「梅光軒」來台7年，15日宣布府中店及桃園店2間分店將在7月底結束營業，引發熱議。《ETtoday新聞雲》報導後，被轉貼分享到PTT八卦版，引發網友熱議。

請繼續往下閱讀...

有網友分析，台灣人愛吃拉麵的不少，只要餐點品質穩定，基本上生意都不會太差，但很多店都是剛開時品質不錯，到後面湯頭愈來愈淡，彷彿日本餐廳來台展店走味，已經成為難以逃脫的常態。

▲▼日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友發現，日本餐廳來台似乎都會走味。（圖／翻攝自PTT）

他舉例，日本某知名丼飯來台展店，台灣分店也是被嫌品質不好，為此社長還特地飛來台灣突擊檢查，結果發現台灣店員根本都沒照SOP做事。另外，像是某來自九州的知名拉麵，也是一樣被嫌到臭頭，日本總店直接把代理權收回。

許多網友看完後，都紛紛留言哀嘆，「台灣人不就能混就混，認真做事的是傻子」、「台灣沒有職人文化」、「民族性使然」、「台灣人自己有自己的玩法啦」、「台灣人喜歡耍小聰明」、「鬼島玩法」、「台灣人做事問題」。

不過，也有人持不同看法，留言指出：「店員領鳥薪水，是要人家多認真」、「用日本薪水請台灣人，誰敢不照SOP」、「工讀生薪水要求職人水準的話…」、「店租太貴拖垮其它成本」、「台灣真的一堆日本拉麵難吃，反而台灣人開的還比較好吃」、「如何調整口味又保留原本特色，是日本連鎖拉麵店在台灣生存的關鍵」，掀起熱議。

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關鍵字：日本拉麵,排隊名店

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