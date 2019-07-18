女兒描畫剪刀！下秒見「2顆1根」超傳神　7千網朝聖笑歪：是大象

▲ 女兒要求要描畫剪刀 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

看來是個很有「動物寫真天份」的孩子呢！一名女網友分享女兒描著剪刀的畫作，沒想到作品卻讓她好頭痛，忍不住PO網和大家分享。圖片一出，也吸引了7千多名網友朝聖，大家都笑翻表示「大象無誤」、「幸好中間沒有一條線」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨女兒的藝術天份。她表示日前女兒想要畫剪刀，便要求她拿真的剪刀給她描著畫，沒想到成品卻讓媽媽超傻眼。只見女兒照著粉色剪刀的外框描繪，結果剪刀一拿起來，竟然出現一個謎樣的圖案，看不太出來是原先的剪刀，讓人想入非非，原po也嘆說「難道藝術真的不能勉強嗎？」

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▲ 這個是？大家請自行發揮想像力。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此有網友聯想到卡通「蠟筆小新」裡的「大象」，「我怎麼看都是小新害的」、「有天份啊」、「再加幾筆就是大象了」、「我也覺得她很適合走動物寫真之路」、「能用剪刀延伸到大象是天賦」、「原來畫大象靠剪刀輔助最像」、「幸好中間沒有一條線」。

還有人看出女兒的「醫科天份」，認為這看起來很像在畫膀胱或是腎臟及輸尿管系統，急呼籲邪惡的大人別想歪了，「一張圖可以讓大家有那麼多想像力，要鼓勵才是XD。」

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▼ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）