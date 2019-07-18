第一次按摩！男師傅聽聞吐一句「要包紅包給妳」　她覺得被騷擾...店家道歉

▲腳底按摩示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／綜合報導

「不管他長得帥還是醜都一樣令人不舒服。」一名女網友日前第一次體驗腳底按摩，在和師傅聊天的過程中，對方得知此事後，就吐一句「那要包紅包給妳」，讓她有被騷擾的感覺。貼文一出，許多人都站在原PO這邊表示「低級玩笑」、「又不熟開黃腔真的有點扯」。

「尊重兩個字不明白意思嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前和友人去做腳底按摩，和師傅聊天的過程中，對方得知她是第一次被按，竟然脫口「第一次喔！那要包紅包給妳。」讓原PO覺得很不舒服。

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原PO表示，據她所知，把「第一次」和「紅包」合起來，就讓她聯想到「是下海的第一個客人或破處才要給紅包」，覺得有被騷擾到。她還透露，按摩的過程中她一度覺得對方太大力，跟師傅反應很痛之後，對方卻說一句「妳不要這樣看我，我會被妳電到。」讓她整個按摩過程都很不愉快，直呼以後不會想再去這家店。

▲網友建議她，雖然不是所有男師傅都這樣，但下次還是找女師傅比較不會有被騷擾的可能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此許多網友都直呼很誇張，「感覺被意淫了」、「又不熟開黃腔真的有點扯」、「自以為幽默」、「不舒服」、「我覺得第一次交流就講這些太過頭了」。

另外也有人給出實用意見，「我覺得可以直接跟師傅表明說，你這樣開玩笑我很不舒服」、「當下可以向櫃台反應並且換女師傅」、「以後給好一點的師傅按，然後就固定一人就好」、「我都指定女生」、「結伴比較安全」。

原PO事後也更新消息表示，店家後來也和她聯繫，他們表示當天生意太好，才臨時請外面的師傅支援，不知道該師傅竟然會言語騷擾客人，強調會多把關師傅素質，也釋出善意要讓原PO免費按摩。但原PO認為自己不是為了免費才抱怨，雖然有接受店家道歉，卻也婉拒了免費的優惠。

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