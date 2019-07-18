減稅有感542萬戶受惠！蘇揆：預估所得稅收少500億「實際只少145億」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）



記者蔣婕妤／台北報導

行政院18日舉行例行院會，財政部就107年度所得稅結算申報辦理情形提出報告。行政院長蘇貞昌指出，政府今年推動減稅政策，總計有542萬戶受惠，原預計所得稅收會減少近500億元，不過因為政府擴大內需，優化台灣投資環境，帶動經濟發展等因素，最後稅收實際上只減少145億元。

財政部新聞稿指出，107年度所得稅結算申報5月31日辦理完成。營利事業所得稅部分，總申報件數93.9萬件，較上年度91.7萬件，成長2.4%；總自繳稅額新台幣3,792.21億元，較上年度增加346.52億元，成長10%。綜合所得稅部分，總申報件數629.69萬件，較上年度減少0.14%；自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1,294.97億元，較上年度1,440.35億元，減少145.38億元，降幅10.09%。

蘇貞昌表示，所得稅占我國賦稅收入45％，是最重要的稅目，國家有穩定的財政收入，才能投入更多建設造福國人。這次報稅由於標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等四項扣除額的提高，大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，讓年薪40萬8千元、雙薪家庭年薪81萬6千元，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅，共有542萬戶受惠。

蘇貞昌說，政府一方面透過稅制改革降低民眾負擔，也透過各種政策，擴大內需，優化台灣投資環境，帶動經濟發展，讓民眾薪資所得可以逐年提升，也因此原本預估今年所得稅稅收會減少近5百億元，實際只有少145億元，較預期低很多，而退稅額則成長到近5百億，顯示稅制優化的結果，讓民眾很有感，同時也讓國家繼續前進。

另外，蘇貞昌提及，今年線上版報稅及行動支付繳稅大幅成長，感謝政委唐鳳的協助以及財政部的努力，大大提升網路申報及繳納的便利性，也廣獲國人好評，值得肯定。他強調，後續也請財政部持續努力，建構優良租稅環境，也讓納稅服務更加友善便民。