華聞快遞／強化增值稅改革2個月！甘肅減稅超過15億元人民幣

▲據悉，甘肅此次減稅降費政策的最大受益者為製造業。（示意圖／CFP）

《甘肅》強化增值稅改革2個月 減稅超過15億元人民幣

甘肅省稅務局11日指出，甘肅深化增值稅改革落地已2個月，全省6.8萬一般納稅人受惠，減輕增值稅及其附加稅費負擔約15.53億元（人民幣，下同），其中製造業減稅費6.28億元，約佔全部減稅額的40%，其減稅費幅度高達24.85%。（中新社）

《四川》四川2019上半年CPI年增率上漲2.1%

大陸國家統計局四川調查總隊指出，2019上半年四川居民消費價格（CPI）上漲2.1%，比去年同期漲幅擴大0.7個百分點。其中，6月四川居民消費價格總水平同比上漲2.1%，漲幅較上月回落0.4個百分點；月增率由上月持平轉為本月下跌0.4%。（中新社）

《山東》去年進出口企業增至近4.9萬家

山東省政府11日召開新聞發布會，公佈該省2018年進出口企業相關數據。內容顯示，實際進出口記錄的企業數量比2017年增加近4000家，總數達到近4.9萬家，實現外貿進出口總值共1.93萬億元，創歷史新高，年增率增長7.7%。其中，民營企業挑起該省進出口大樑。（中新社）

《廣西》陸農行深化與東盟金融合作 邊貿結算額超過2000億人民幣

大陸農業銀行廣西分行副行長胡湧10日介表示，為推動廣西構建面向東盟的金融開放門戶，中國農行成功探索人民幣對東盟貨幣銀行間市場區域交易，2019年上半年，累計實現跨境人民幣結算量71億元。（中新社）

▲胡湧在新聞發佈會上表示，接下來，該行將完善跨境金融合作交流機制。（圖／中新社）

《瀋陽》韓國巨濟市在瀋陽推介旅遊 有望加强兩市觀光等產業合作

「巨濟市旅遊說明會暨瀋陽－巨濟友好合作日」10日在遼寧瀋陽舉行，巨濟市介紹了其旅游資源，並希望通過此次說明會加強兩市在文化、觀光等產業合作。據悉，瀋陽與巨濟於2011年7月締結友好合作關係以來，在多領域開展了務實交流合作，友好關係不斷發展，兩市在文化旅遊領域發展與合作的空間廣闊，潛力巨大。（中新社）

《北京》中石化與中海油簽訂協議 推動大陸海上油氣勘探開發

中國石油化工股份有限公司10日發布消息指出，該公司與中國海洋石油集團有限公司的附屬公司中海石油有限公司就渤海灣、北部灣、南黃海和蘇北盆地簽訂了合作框架協議，共涉及雙方探礦權19個、總面積約2.69萬平方公里。（中新社）

《四川》推動探索鐵路公路旅客聯程運輸「一票制」

四川省交通運輸廳和中國鐵路成都局集團有限公司10日簽訂《共同推進多式聯運、聯程運輸發展合作協議》，其中還提出，要有效推動旅客聯程運輸發展，探索鐵路公路旅客聯程運輸「一票制」。（中新社）

《上海》上海住宅市場成交量增加價格趨穩

據仲量聯行10日發布的「二季度上海房地產市場回顧及展望」報告，在樓市調控政策繼續收緊的大環境下，上海住宅市場在經歷了3、4月份的短暫回暖後，交易勢頭有所放緩，呈現成交量增加、價格趨穩態勢。（中新社）

▼上海市。（圖／中新社）