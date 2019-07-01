立院《所得稅法》協商　國民黨籲長照扣除額增加至24萬

▲立法院黨團協商《所得稅法》。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會1日針對《所得稅法》修正案進行黨團協商，此次將增列長照扣除額並設排富條款，但在長照扣除額的數字仍沒有共識，行政院版扣除額度為每人每年12萬元，國民黨團認為太低，主張應提高至24萬元。

立法院長蘇嘉全1日邀集朝野政黨協商《所得稅法》修正案，在增訂長照扣除額的部分爭議許久，行政院版本為每人每年12萬元，國民黨立委認為太低，等於一個月只有一萬塊，不符合實際需求，主張加碼提高到24萬元，並設排富條款。

▲行政院4月拍板長照扣除額為12萬。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

國民黨立委林德福認為，一個家庭若需要請外傭照顧長者，一個月最少要3萬元，一年就是36萬元，與行政院版本扣除額落差太大，這讓有請外勞的家庭情何以堪；立委費鴻泰也說，特別扣除額目前涵蓋五大項，照顧到身心障礙、學生、幼兒等，唯獨歧視老人，認為當政府財政狀況好時，應該要平均照顧各個族群。

立委曾銘宗則指出，去年政府宣稱減稅減了388億，分給386萬個家庭平均每戶減1萬1千元，但事實上，稅損的其中342億是僅來自9388人，顯然貧富嚴重失衡，直呼去年稅改是「給民眾小確幸，對大戶大減稅」。他表示，國民黨團修正動議除了提高長照扣除額到24萬，身心障礙扣除額、幼兒扣除額也一併提高到24萬，並增列「學貸扣除額」，才能全面減輕民眾負擔。

財政部次長吳自心表示，如果排富稅率適用在20%以上，每增加一萬元，稅收就損失1.66億元，以行政院版本來說，長照扣除額訂為12萬元的話，稅損將達20億，若提高至24萬元，稅損估計達40億元。

經過一個多小時討論，朝野對於長照扣除額仍無共識，蘇嘉全裁示，下午召開院會繼續處理，若會議開始前朝野有共識就不表決，此外，下午院會也將處理《平均地權條例》、《所得稅法》和《刑事訴訟法》等案。