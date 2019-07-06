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明年報稅就能用！蘇貞昌報好康：照顧失能家人抵稅12萬

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▲蘇貞昌宣傳有感政策。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE帳號）

▲蘇貞昌宣傳有感政策。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE帳號）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院院會1日三讀通過《所得稅法》第17條修正案，增訂長照扣除額，身心失能者每人每年可定額扣除新台幣12萬元，並訂排富條款為稅率20%以上，明年報稅時即可適用。行政院長蘇貞昌6日透過LINE宣傳這項政績，「政府幫忙出力，給失能家人十二萬分的照顧，一起顧好未來、顧好每一個國民！」

蘇貞昌表示，今年大家都有享受到有感減稅，明年政府也要為大家繼續拚，「照顧失能家人的辛勞，政府應該多幫忙。因此政府提出12萬元的長照扣除額修法，也就是照顧失能家人抵稅12萬，感謝立委們努力，趕在這禮拜的臨時會三讀通過。今年的開銷，明年報稅時就能抵扣。」

行政院副院長陳其邁日前透過臉書說明，今年4月行政院提出的新增長照扣除額，每人每年最高12萬的所得稅法第17條修正案，已經三讀通過，且將回溯自今年1月1日開始計算，明年報稅可抵扣，今年已經有感減稅，但明年報稅，照顧失能者的家庭，負擔可以更減輕一些。

陳其邁指出，修正案有三大重點，第一，無論是在家自己顧，委託專業機構，請外國或本國看護照護，都可以適用；第二，若家中的失能者也是身障者，現行身障扣除額20萬元可合併計算，每年扣除額即為32萬元；第三，為落實公平正義原則，會有排富門檻。

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關鍵字：蘇貞昌,長照,長照扣除,報稅,減稅

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