川普揚言「若有必要可再加徵關稅」　陸外交部回應了！

▲G20川習會。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國與中國在G20高峰會後，外界認為貿易戰得到少許緩解；不過川普近日在白宮內閣會議上透露，如果有必要，美國可以對價值3250億美元的中國商品再加徵關稅。大陸外交部發言人耿爽表示，「我想說一句，如果美方加徵新的關稅，無異於給雙方的經貿磋商設置新的障礙，只會使中美達成經貿協議的路途更為漫長。」

川普當時表示，和中國的貿易談判還有很長的路要走，「如果我們想要，也可以對另外價值3250億美元的中國商品加徵關稅，目前我們正在和中國談一些協議內容，希望他們也沒有想要食言之前的協議共識。」

▼中美貿易戰持續延燒。（圖／路透）

耿爽昨（17）日對此回應，中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，對經貿磋商始終抱有誠意。「美方認為目前距達成經貿協議還有很長的路要走，中國有一句話正好可以作為回應：千里之行，始於足下。不管道路多漫長，只要邁開腳步堅定向前，總能到達終點的。」

據悉，川普說出還可能再對中國商品加徵關稅後，美國股市也結束連續五個交易日的上漲，應聲下跌。美國財長財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，他與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）計畫本周再與中方官員通電話。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）指出，美中貿易談判的過程漫長又複雜，不會只是「10分鐘的流程」而已，如今的根本問題在於，中國是否會回到改變心意前的立場，放棄已經達成的共識。