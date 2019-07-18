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美商務部長：美中貿易談判不是10分鐘就談好　最怕中國改變心意

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▲▼美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透社）

▲美國商務部長羅斯擔憂中國是否會再度反悔。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）17日表示，美中貿易談判的過程漫長又複雜，如今的根本問題在於，中國是否會回到改變心意前的立場，放棄已經達成的共識。美國官員期盼，中國不要違背承諾。

美中高層官員本周以及上周透過電話展開討論，重新回到貿易協商的軌道；這項談判原本於5月破局，當時華府指責北京違背今年早就同意的核心議題。羅斯17日告訴《福斯財經網》（Fox Business Network），美中彼此開啟新的機會，然而，貿易談判不是「10分鐘的過程」，而是漫長又複雜的道路。

羅斯表示，現階段最根本的問題在於，中國是否又會改變主意，「這是目前最重要的問題，也是電話中交涉的議題。」美國官員本周說明，如果彼此在電話中獲得足夠進展，便有可能在北京舉行面對面的談判會議。

《法新社》報導，美國總統川普與中國國家主席習近平上月在大阪G20峰會期間會面，雙方打破僵局，試圖恢復長達近1年的貿易談判。華府最初指責北京大規模干預市場、出現盜竊知識產權的問題，同時也限制美企與中國合作。

去年以來，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都是領導談判的角色，羅斯則在旁觀望。NBC近日報導，羅斯未能在明年人口普查加入國籍項目，川普考慮是否要撤換他。

對此，羅斯回應，他上周才與總統出訪，前往密爾瓦基（Milwaukee）、克里夫蘭（Cleveland），他也出席內閣會議，「今天我還上了電視。」他補充，所有人應該根基事實，而非聽信其他媒體的謠言。

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關鍵字：中美貿易戰,羅斯,川普,中美,北美要聞

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