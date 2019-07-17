　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲耿爽以「千里之行，始於足下」回應川普的發言。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

川普16日說出「與中國的貿易談判路還很長」、「有必要能對3250億美元的中國商品加稅」的言論後，大陸外交部發言人耿爽17日表示，中方始終希望透過對話來解決經貿摩擦，對美中經貿磋商也抱有相當誠意，就算談判的路還很長，但「千里之行，始於足下」，只要肯邁開腳步，就能到達終點，威脅加稅只是在設置障礙。

美國總統川普（Donald Trump）16日在白宮內閣會議上指出，與中國的貿易談判路還很長，如果有必要，還能對另外價值3250億美元的中國商品加稅。對此，耿爽17日主持大陸外交部記者會時表示，不管道路有多漫長，只要邁開腳步，堅定向前，就能達到終點，「千里之行，始於足下。」

▲▼耿爽。（圖／大陸外交部）

▲耿爽表示，美方威脅加稅只是為雙方的經貿磋商設置障礙。（圖／大陸外交部）

耿爽說，中方會堅定捍衛自身利益，美方威脅對3250億美元的中國商品加徵關稅，只會為雙方的經貿磋商設置障礙，讓中美達成經貿協議的路更加漫長。

此外，針對捷克政府16日給予台籍詐欺犯「輔助性保護」的行為，耿爽批評，「布拉格當局在涉台、涉藏的問題上，表現十分惡劣」，希望捷克當局、個別政客能夠更改政策，否則將損害自身利益。

捷克內政部部長瑪切克（Jan Hamáček）16日表示，將對8名台籍的電信詐欺犯提供輔助保護，不會將嫌犯引渡到中國大陸。不過，他表示，捷克政府提供的僅是臨時性的「輔助保護」，絕非庇護行為。

ET快訊
快訊／全台停班課一覽表　北北基、高雄、台中明「正常上班上課」
輕颱丹娜絲「路徑往東」　台南搶先宣布明天正常上班課
子瑜機場畫淡妝美炸！　驗票員近距離看呆「真實反應」網笑了
北北基最晚10點前宣布是否停班停課！　林右昌：丹娜絲影響超過

關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,美中貿易磋商,川普,習近平,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「香港警方拘捕47人」登微博熱搜　博主：英殖時港人施暴要吃子彈

拒絕華盛頓壓力！菲律賓引進華為監視系統　80%資金來自中方貸款

連九年亮相中國兒童戲劇節　趙自強談「如果」西進：隨時可開始

遭指插手台媒　國台辦批赤裸裸的假新聞

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

捷克拒將台籍詐欺犯引渡中國！耿爽痛批：十分惡劣望趁早改弦更張

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

目睹父親偷情又遭老女人性侵！　16歲資優生姦殺6女：我克制不了

大公司工程師襲胸摸腿「搭訕」高鐵正妹　被捕秒下跪：拜託不要報案

證明偏方「黑老虎」安全　醫生吃一小勺藥粉「當場死亡」

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

「香港警方拘捕47人」登微博熱搜　博主：英殖時港人施暴要吃子彈

拒絕華盛頓壓力！菲律賓引進華為監視系統　80%資金來自中方貸款

連九年亮相中國兒童戲劇節　趙自強談「如果」西進：隨時可開始

遭指插手台媒　國台辦批赤裸裸的假新聞

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

捷克拒將台籍詐欺犯引渡中國！耿爽痛批：十分惡劣望趁早改弦更張

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式守護長江生態

目睹父親偷情又遭老女人性侵！　16歲資優生姦殺6女：我克制不了

大公司工程師襲胸摸腿「搭訕」高鐵正妹　被捕秒下跪：拜託不要報案

證明偏方「黑老虎」安全　醫生吃一小勺藥粉「當場死亡」

中職／蘇緯達減重更敏捷　目標提升得點圈打擊率

裝藝術玻璃回家就像進入美術館！　高質感建材全公開

林飛帆被拉攏？　施正鋒：鳳還巢！學生時代早與民進黨相好

中職／當過班華德隊友　亞力克：變化球控制好

輕颱丹娜絲颱風到來　嘉市清淤抽水機放沙包嚴陣以待

楊冪超短褲轉身洩「蜜桃臀」　低頭搭飛機…罕見舉動粉絲嗨炸了！

危險！桃市府高樓外牆磁磚掉落　洽公不要走後門

「裸男街上亂跑！」民眾驚慌報警　下一秒警察竟要黃明志做這件事

快訊／全台停班停課一覽表！北北基台中高雄18日「正常上班上課」

支應台商越南設廠　一銀、北富銀主辦仲琦科技22億聯貸案

大陸熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警..

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺..

月收入300K！他追25歲女卻..

港警自白：示威者武力突破我們怎..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

山寨寶可夢19日上市　網友：超..

高樓拋5條活犬　法鬥慘成乾屍

垃圾魚在大陸氾濫　食人魚也放棄

旅客突發疾病咳血　機長放油45..

陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部..

證明偏方安全　醫生吃一小勺「當..

他砍死3殺母仇人　已執行死刑

起價3250萬！安徽省法拍貪官..

路上躺一地人！賓士撞飛多車3死..

更多熱門

相關新聞

毒品沖馬桶　人類創造冰毒鱷魚

美國田納西州洛雷托警方日前在臉書上發文表示，13日搜索一棟民宅時發現住戶試圖將冰毒及吸食毒品的用具沖下馬桶。警方警告當地居民，千萬不要這麼做，否則當被毒品汙染的水擴散、被野生動物吞下肚，人類就可能創造出「冰毒鱷魚」，出現不正常的行為。

央行總裁籲企業加薪　工商大老：不等於提高基本工資

傳美軍惡意流出生化壁蝨　引發萊姆病

外帶玉米餅！驚見整顆「起司門鎖」

美眾院外交委員會稱蔡英文「台灣總統」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

全台18日停班停課懶人包

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

即／新北：明天上午正常上班上課

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面