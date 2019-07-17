川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

▲耿爽以「千里之行，始於足下」回應川普的發言。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

川普16日說出「與中國的貿易談判路還很長」、「有必要能對3250億美元的中國商品加稅」的言論後，大陸外交部發言人耿爽17日表示，中方始終希望透過對話來解決經貿摩擦，對美中經貿磋商也抱有相當誠意，就算談判的路還很長，但「千里之行，始於足下」，只要肯邁開腳步，就能到達終點，威脅加稅只是在設置障礙。

美國總統川普（Donald Trump）16日在白宮內閣會議上指出，與中國的貿易談判路還很長，如果有必要，還能對另外價值3250億美元的中國商品加稅。對此，耿爽17日主持大陸外交部記者會時表示，不管道路有多漫長，只要邁開腳步，堅定向前，就能達到終點，「千里之行，始於足下。」

▲耿爽表示，美方威脅加稅只是為雙方的經貿磋商設置障礙。（圖／大陸外交部）



耿爽說，中方會堅定捍衛自身利益，美方威脅對3250億美元的中國商品加徵關稅，只會為雙方的經貿磋商設置障礙，讓中美達成經貿協議的路更加漫長。

此外，針對捷克政府16日給予台籍詐欺犯「輔助性保護」的行為，耿爽批評，「布拉格當局在涉台、涉藏的問題上，表現十分惡劣」，希望捷克當局、個別政客能夠更改政策，否則將損害自身利益。

捷克內政部部長瑪切克（Jan Hamáček）16日表示，將對8名台籍的電信詐欺犯提供輔助保護，不會將嫌犯引渡到中國大陸。不過，他表示，捷克政府提供的僅是臨時性的「輔助保護」，絕非庇護行為。