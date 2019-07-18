深夜11點探班！氣質妹「可能沒車回家」丟直球　古意男10字擊落實力單身

▲妹子晚上探班，古意男10字回應實力單身。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

許多人都在哀怨自己是陳年魯蛇，殊不知根本是實力單身。一名男網友表示，某天晚上他和古意男同事在店裡打烊，11點多時有個妹子來找對方聊天，古意男就問「這麼晚還過來，等等要怎麼回家？」妹子則是笑了笑「可能會沒有車吧！」眼見機會就在眼前，同事卻回了10個字，讓原PO當場傻眼、為妹子抱不平。

這位男網友在臉書《爆怨公社》發文，「剛剛和同事在打烊，十一點多的時候有個妹子來找我同事聊天，然後同事問她這麼晚還過來，等等要怎麼回家」，接著發生的對話，讓原PO超級無言：

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古意男：妳等等要怎麼回家？

妹子：不知道耶～哈哈哈！可能會沒有車吧？

古意男：（想了一下）

古意男：不然我現在帶妳去趕車！

原PO、同事C：……

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▲妹子探班，硬生生被古意男送回家。（示意圖／記者郭世賢攝）

親眼目睹這一幕，讓原PO直問，「有沒有住很遠過來探班、秒被送回去，靠實力單身的八卦？」有人好奇發問「是不是因為體重」、「女的不夠正嗎？」原PO則是透露，「女生是個身材高挑纖細的氣質妹子，比同事高一點呢！聲音也蠻可愛的！」但最後的結局就是古意男同事「十分鐘內回來繼續打烊……」

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「這輩子要收到同事喜帖難了」、「活該他單身」、「實力堅強」、「人家都來了～也帶去吃宵夜或幹嘛去的～最少也送人回家（你家也行）」、「單身不是沒原因的」、「好深厚的實力」、「同事表示：老子憑實力單身你憑什麼給我隨便找對象。」

▲古意男實力單身，讓目睹的原PO超無言。（示意圖／記者周宸亘攝）

不過也有網友稱讚古意男同事，「個人覺得還蠻貼心的」、「這代表男生很正直不是嗎？很棒啊」、「這是正人君子啊」、「君子同事，又有責任感趕回來打烊……難怪美女喜歡他……值得喜歡的人」、「雖然會有點被打敗，但反而對你同事的好感度會激增。」

留言串也有不少實力單身派的木頭男網友現身，「我就是這麽為人正直的人，吃東西一直拖到沒火車沒公車，還是跨縣市的送她回家」、「這事情我幹過，所以我一路單身到20歲。」

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