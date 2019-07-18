　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何台灣人早上不洗澡？　專家神解「國際時間論」被推爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

洗澡,沖澡,沐浴（圖／達志／示意圖）

▲有網友討論為什麼台灣人早上不洗澡。（圖／達志示意圖）

網搜中心／綜合報導

你習慣在什麼時間洗澡呢？台灣人習慣在晚上、睡前洗澡，洗淨一天在外工作的辛勞，西方人則喜歡在一大早沖澡，開啟嶄新的一天。對此，就有一名網友在PTT上發文討論，「台灣人早上不洗澡的原因是什麼呢」，意外得到神人級的解答。

網友在PTT上寫道，前幾天跟美國人還有加拿大人聊天，沒想到他們卻很疑惑，為什麼台灣人早上不洗澡。外國朋友提到，「台灣人早上起床要刷牙洗澡，為什麼不順便洗澡？」台灣天氣炎熱，一天洗2次澡也不為過，最後原PO好奇提問，這些老外說的有道理嗎，台灣人早上不洗澡的原因是什麼呢？

請繼續往下閱讀...

▲有網友在ptt討論為什麼台灣人都晚上洗澡。（圖／記者陳致平攝）

▲網友指出，只要洗澡時間到了，全世界的人都會洗澡。（圖／取自PTT）

文章一出引起熱議，有網友隨即給了答案，「這並不是白天晚上的問題，這是一個洗澡時間到了就該洗澡的問題，因為台灣的晚上就是美國的白天，當我們在洗澡的時候（晚上），他們同時也在洗澡（白天）。」最後還下了一段解釋，「所以只要洗澡時間到了，基本上全世界的人都會在洗澡。」

邏輯輾壓的回應馬上被推爆，有許多網友隨即在底下留言，「專業洗澡系」、「突破盲點」、「6666世紀大發現」、「這應該得諾貝爾獎惹」、「解開了心中謎團，謝謝您」。

到底是早上洗澡好、還是晚上洗澡，有國外網站Lifehack曾經研究過早上起床洗澡比較健康，可以解決焦慮和煩惱、消除早晨疲勞感，還可以避免經常性感冒。但也有睡眠專家於研究中指出，晚上洗澡好處也很多，可以透過洗澡讓皮膚表面的水分蒸發，讓肌膚的冷卻，這種冷卻現象有助於助眠的效果。其實相關的研究和說法繁多，大家還是可以依照習慣和喜好選擇自己的洗澡時間。

ET快訊
中職／彭政閔1076得分超越張泰山！成史上最會得分打者
詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區
吳宗憲曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

為何台灣人早上不洗澡？　專家神解「國際時間論」被推爆

丹娜絲分身！明北上恐引進西南風　吳德榮：南台灣嚴防「致災性降雨」

前世寵物過太爽！「丹頂鶴」投胎每月詐騙6萬　她回家做夢...真相出爐

甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了

詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨

快訊／宜縣府17日晚宣布18日上班上課　童玩節正常開園

丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒

快訊／丹娜絲「風雨未達標」　宜花東18日正常上班上課

丹娜絲一路向北　20:30全面解除陸警！環流甩大雨

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

為何台灣人早上不洗澡？　專家神解「國際時間論」被推爆

丹娜絲分身！明北上恐引進西南風　吳德榮：南台灣嚴防「致災性降雨」

前世寵物過太爽！「丹頂鶴」投胎每月詐騙6萬　她回家做夢...真相出爐

甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了

詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨

快訊／宜縣府17日晚宣布18日上班上課　童玩節正常開園

丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒

快訊／丹娜絲「風雨未達標」　宜花東18日正常上班上課

丹娜絲一路向北　20:30全面解除陸警！環流甩大雨

好大膽！攔車不理竟「倒退嚕」撞倒警察逃逸　莽撞哥仍被攔下逮捕　

日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

高雄反韓被霸凌　「罷韓聯盟」被黑A錢不忍了！正式提告20名韓粉

速度比F-35快30%　殲-31「變胖」勝任解放軍下代艦載機

王正坤捐助弱勢學生　支持教育部高等教育深耕計畫

月薪2萬想貼補家用！彰化男兼差送羊奶遭撞飛亡　3子女一夕失去依靠

快訊／台南渣男騎車拖狗「致吐血不治」！熱心路人半夜怒攔狂吼　網洗版肉搜

柯文哲坦白「怨恨蔡英文！」原因曝光　高嘉瑜神解：他講話愈來愈辣

為何台灣人早上不洗澡？　專家神解「國際時間論」被推爆

北極熱浪襲「最北端定居地」…原本7月均溫3.3度　這周狂飆到21度！

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！檢今相驗遺體釐清死因

生活熱門新聞

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震..

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

丹娜絲最快明晚解除海警…3地區..

丹娜絲分身北上　南台嚴防致災降..

新北宜蘭大雨！低壓接力明後天豪..

即／輕颱丹娜絲逼台！北北基上班..

全台18日停班停課懶人包

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」..

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

即／新北：明天上午正常上班上課

請自備塔位！海委會緊急修文道歉

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

逛小屈孩子突然腹痛！他借廁所被拒暴走

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部鮮血直流

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

丹娜絲最快明晚解除海警…3地區防豪雨

丹娜絲分身北上　南台嚴防致災降雨

咪妃分手Joeman原因曝光！爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

新北宜蘭大雨！低壓接力明後天豪雨警戒

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面