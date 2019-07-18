為何台灣人早上不洗澡？　專家神解「國際時間論」被推爆

▲有網友討論為什麼台灣人早上不洗澡。（圖／達志示意圖）

網搜中心／綜合報導

你習慣在什麼時間洗澡呢？台灣人習慣在晚上、睡前洗澡，洗淨一天在外工作的辛勞，西方人則喜歡在一大早沖澡，開啟嶄新的一天。對此，就有一名網友在PTT上發文討論，「台灣人早上不洗澡的原因是什麼呢」，意外得到神人級的解答。

網友在PTT上寫道，前幾天跟美國人還有加拿大人聊天，沒想到他們卻很疑惑，為什麼台灣人早上不洗澡。外國朋友提到，「台灣人早上起床要刷牙洗澡，為什麼不順便洗澡？」台灣天氣炎熱，一天洗2次澡也不為過，最後原PO好奇提問，這些老外說的有道理嗎，台灣人早上不洗澡的原因是什麼呢？

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▲網友指出，只要洗澡時間到了，全世界的人都會洗澡。（圖／取自PTT）

文章一出引起熱議，有網友隨即給了答案，「這並不是白天晚上的問題，這是一個洗澡時間到了就該洗澡的問題，因為台灣的晚上就是美國的白天，當我們在洗澡的時候（晚上），他們同時也在洗澡（白天）。」最後還下了一段解釋，「所以只要洗澡時間到了，基本上全世界的人都會在洗澡。」



邏輯輾壓的回應馬上被推爆，有許多網友隨即在底下留言，「專業洗澡系」、「突破盲點」、「6666世紀大發現」、「這應該得諾貝爾獎惹」、「解開了心中謎團，謝謝您」。

到底是早上洗澡好、還是晚上洗澡，有國外網站Lifehack曾經研究過早上起床洗澡比較健康，可以解決焦慮和煩惱、消除早晨疲勞感，還可以避免經常性感冒。但也有睡眠專家於研究中指出，晚上洗澡好處也很多，可以透過洗澡讓皮膚表面的水分蒸發，讓肌膚的冷卻，這種冷卻現象有助於助眠的效果。其實相關的研究和說法繁多，大家還是可以依照習慣和喜好選擇自己的洗澡時間。