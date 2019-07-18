「為何機車要擠得來速？」　網友5小時1433留言洗版：我騎腳踏車去

網搜小組／綜合報導

部分速食店設有汽機車點餐車道，方便民眾免下車就能購餐，不過，一名網友18日凌晨在臉書「爆廢公社二館」PO文詢問，不明白為何有機車騎士騎進得來速，結果反而被網友留言洗版，短短5個小時就刷出1433則留言。其實，關於得來速能不能騎機車點餐，業者先前就曾解釋，只要是有輪子的交通工具都可以。

▲原PO上傳一張照片搭配兩句話，沒想到卻掀起網友一面倒批評。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

原PO分享的照片是由汽車駕駛座的窗戶往外拍，後照鏡上剛好有一名機車騎士入鏡，他在PO文中提問，「為什麼騎車也要來擠得來速？不是一樣要等，還比較慢、還要下車。」

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沒想到這篇文章才PO出5個小時，就累積1433則留言，網友們紛紛留言調侃，「我都騎車直接得來速，騎車錯了嗎？」、「得來速又不等於四輪專用」、「我都騎腳踏車去」；但也有很少吃速食的網友看完大家的回應才知道，「原來機車可以去得來速啊，學到了」。

▲不少騎車進得來速的網友在原PO的文章底下留言。

其實，關於得來速到底能不能讓機車進入，業者在2018年時曾透過媒體解釋，設置得來速通道就是想提供消費者更方便的購物方式，只要是有輪子的交通工具都可以進來，包含機車、腳踏車。

由於得來速入口設有感應器，業者也沒有規定交通工具的形式，基本上只要能讓感應器感應到的交通工具都可以使用，唯獨行人禁止，這主要是考量到車道危險的問題，所以不論是四輪的汽車，還是兩輪機車、腳踏車都可以放心使用得來速。

▼先前也有其他網友在爆廢公社提出類似的問題，同樣遭到洗版調侃。（圖／翻攝爆廢公社）