連九年亮相中國兒童戲劇節　趙自強談「如果」西進：隨時可開始

▲如果兒童劇團九度受邀至中國兒童戲劇節參演。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

第九屆中國兒童戲劇節7月6日至8月11日在北京舉行，台灣「如果兒童劇團」九度獲邀演出。對於西進發展，劇團創始人趙自強今（17日）在記者會上指出，戲劇可以啟發、保存小孩的想像力，如果可以成為固定的戲劇教室，跟相關組織合作成立課程都很好，如果有機會和空間，隨時可以開始。

如果兒童劇團已經連續九年獲邀在中國兒童戲劇節演出，今年將以兒童音樂劇「舅舅的閣樓」於20日、21日帶來三場演出。趙自強在記者會上介紹，該劇是如果的原創音樂劇，2011年在台灣首演，結合包括小虎隊的「紅蜻蜓」、歌手蘇芮的「一樣的月光」等30多首，1980到1990年代的華語流行金曲。

▲如果兒童劇團將演出「舅舅的閣樓」。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，就記者觀察，下午的記者會上，劇組人員雖現場帶來多段演出，但當地小朋友卻反應冷淡，唯有父母跟著哼音樂劇中的經典歌曲。

對此，趙自強表示，如果劇團一直希望做「大朋友看門道，小朋友看熱鬧」的戲，因為來看兒童劇的觀眾，有一大部分都是家長，看太幼稚的戲難免會無聊，「小朋友看到爸爸媽媽的反應，也會擔心是不是看的東西都不好，所以希望透過這樣的安排，讓父母跟孩子都能享受看戲的時光。」

▲如果兒童劇團期盼以表演工作坊西進。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，如果劇團目前透過受邀演出的方式， 一年僅在北京有三場演出，對於是否有意願進軍大陸市場，或是以戲劇課程方式西進，趙自強均展示強烈意願。他提到，劇團在台北已經有十年的經驗，一切都準備好了，但在中國大陸行銷通路還是一大問題，如果有機會和空間，隨時可以開始。

趙自強指出，雖然經過多年的演出，已累積一定口碑，但對觀眾來說，當地有太多兒童劇品牌，「在這邊最大問題還是市場推廣，官方不方便介入，民營的又會擔心成本過高，因為劇團主要以台灣演員為主，如果要在大陸徵選演員，又是另一個大工程。」

▲北京小朋友體驗如果劇團表演工作坊。（圖／記者曾俊豪攝）