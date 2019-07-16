影／湖北2000年古墓現世　墓主或「扇枕溫被」孝子黃香

記者魏有德／綜合報導

湖北房縣近日發現一座距今2000多年的古墓，考古專家分析，由於地理位置距離孝子黃香的祠堂不遠，墓主極有可能便是黃香。十堰市博物館考古部主任劉志軍表示，透過墓磚上的紋路可以推斷，應該和不久前在鄖西發掘的一樣，同屬於東漢時期的古墓。

▲考古專家由帶有紋路的墓磚推斷應為東漢時期墓葬。（圖／翻攝大陸網站）

《澎湃新聞》報導，此地的原主人本打算在這新蓋一座房子，就在打地基時，發現一些帶有紋飾的古磚，讓他聯想起前不久在鄖西發現的古墓。劉志軍提到，該墓從表面上看為中型墓，但從土壤推斷，或為一座殘墓，即墓室可能曾經被發現過，後經填埋及地表變化形成如今現狀。

▲湖北房縣近日發現一座距今2000多年的東漢古墓，墓主疑為孝子黃香。（圖／翻攝澎湃新聞）

不同於其他古墓，這座被發現的墓葬或帶左右兩個耳室。據了解，耳室一般位於正屋兩側，在歷年來古墓發掘中，帶有耳室的墓較為少見。平民墓大多直接葬於墓中，不帶耳室。左耳室是用來放置墓主人生前的用品以及陪葬品，中間的狹長通道叫做甬道，但有些帝王也曾將妃嬪的靈柩存於耳室同葬。

▲東漢古墓位置於將要新建的黃香祠堂正後方。（示意圖／翻攝大陸網站）

房縣城區的上一次考古發現要追溯到2015年年末的一座唐代磚室墓。該墓是房縣盆地乃至鄂西北地方保存最完整的唐墓之一，為研究唐代鄂西北地方的社會、經濟、文化提供了新的實物資料。而此次發現則為東漢墓，且因為緊鄰黃香祠堂，兩者淵源引起外界諸多想像。

此前，房縣城關的黃孝子祠一直香火鼎盛，後被拆除。從地理位置可以看出，該墓室正處於黃孝子祠的正後方，主墓室的右半部分對著黃孝子祠的正門。目前，墓主體框架挖掘即將結束，之後便會進行考古研究。

▲二十四孝中的黃香「扇席溫枕」。（圖／翻攝百度百科）

黃香是東漢孝子，與父親相依為命，《三字經》中的「香九齡，能溫席……」主角便是黃香，是古代二十四孝之一。黃香除孝名遠播，他還精通道德學術，寫得一手好文章，當時也被稱作「天下無雙，江夏黃童」。

