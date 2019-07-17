影／鑿於三江匯流處「鎮壓水妖」　樂山大佛的眼淚傳說

記者曾俊豪／四川報導

從成都搭乘高鐵，不到一小時便能抵達樂山，當地最有代表性的景點非「樂山大佛」莫屬。相傳大佛開鑿於唐朝，當時是為了降服水妖，因為該處三江匯流，意外頻傳；隨著大佛建成，其他傳說也跟著出現，又以「大佛閉眼落淚」流傳最廣，樂山大佛共閉過四次眼睛，每次都伴隨重大事件發生。

一般遊客要一睹樂山大佛風采，一是從景區入口步行到大佛頂部，之後再沿著棧道下山，可以完整、近距離的看到大佛；不過，若是想要拍攝到大佛「坐鎮」山脊之間、保佑著來往船隻的全貌，搭遊船無疑是最佳選擇。

▲遊客在八仙洞碼頭準備乘船遊覽樂山大佛。（圖／記者曾俊豪攝）

採訪當天，乘船大約五分鐘後，船家便開放遊客到觀景臺，上去後，眾人一時之間找不到方向，也看不到大佛。等到眼前景色從綠意盎然的植被變成火紅色的山壁後，大家便知道，樂山大佛要來了。由於船隻沿著山壁行駛，在場所有人無不屏氣凝神，等待樂山大佛像揭幕一樣，出現在眼前。

樂山昔稱嘉州，自古以來是知名的港口，大佛的興建，也與此有關。相傳樂山大佛開鑿於唐朝初年，由於當地是岷江、青衣江和大渡河三江匯流之處，水流湍急，經常發生船難，山上一座凌雲寺的海通老和尚，認為是「水妖」作怪，便希望透過在山壁上開鑿佛像將水妖鎮壓住。

只不過，山脈岩石堅硬無比，樂山大佛經過數代人的努力，最終花了90年才建造完成，而祂的「相」則是佛教中，象徵光明與幸福的彌勒佛。

▲樂山大佛沿山壁開鑿，十分壯觀。（圖／記者曾俊豪攝）

除了興建時「鎮壓水妖」的傳說，樂山大佛的「眼淚」也是外界關注焦點。相傳大佛一共閉上過四次眼睛，每次閉眼不僅伴隨重大事件發生，眼角還會出現淚痕——世人給出的解釋是「大佛不忍眾生受苦而落淚」。

然而，這樣的說法後來被科學推翻，原來樂山多雨、空氣濕度大，大氣中的酸性氣體導致大佛眼睛上的黑色素，經過長年侵蝕向下落，遠遠一看，便很像閉上眼睛落淚。此說法也被廣為接受，因為在空氣出現污染物後，才開始有閉眼流淚的傳說出現。

▲樂山古稱嘉州，為重要港口，大佛便建立於三江匯流之處。（圖／記者曾俊豪攝）

撇開「閉眼落淚」的神秘色彩，樂山大佛能保存完整不是沒有原因。研究發現，大佛身上隱藏一套設計巧妙的排水系統，頭部18層螺髻中，第4層、第9層和第18層各有一條橫向排水溝，正胸向左側也有水溝與右手臂後方的水溝相連。

至於兩耳背後靠山崖處則有洞穴左右相通，加上胸部背側兩端各有一洞，這些水溝和洞穴，組成科學的排水、隔濕和通風系統，防止大佛遭受侵蝕性風化，迄今仍然矗立在樂山，庇佑著來往行人與船隻。

▲身上的排水系統使得大佛得以不受風雨侵蝕。（圖／記者曾俊豪攝）