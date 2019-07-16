遭大陸點名制裁　漢威聯合國際聲明：未參與與軍售協議

▲美企漢威聯合國際(Honeywell)發出的聲明稿。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部12日宣布將制裁「美台軍售案」的相關美企，遭點名的漢威聯合國際公司（Honeywell International）週二（當地時間）回應路透社時表示，「軍售是由美國政府發起，我們是零組件供應商，無法決定產品用途，也看不出成為中國政府制裁目標的任何理由。」

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

《觀察者網》報導，美國國務院8日宣佈批准價值約27億美元對台軍售案中，漢威聯合國際航空航太（Honeywell Aerospace）負責為其中108輛M1A2「艾布蘭」主戰車提供AGT1500燃氣輪機發動機。為採購這批坦克，台軍曾在2019年度預算中編列大約300億元新臺幣（約合66.21億元人民幣）。

報導稱，該公司在中國大陸也有業務，主要為各大空調與製冷設備製造商生產和供應無臭氧層破壞的製冷劑，為生產節能高效的隔熱泡沫材料提供發泡劑，並提供氫氟酸和核燃料前體。

大陸外交部發言人耿爽15日表示，為維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。包括通用動力、BAE公司、雷神與聯合技術公司及漢威聯合國際公司都被點名是可能制裁對象。

▲Honeywell公司參加在上海舉行的國際公共安全產品博覽會。（圖／CFP）

對此，漢威聯合國際公司先後接受彭博社及路透社採訪時發出聲明表示，軍售是由美國政府發起的「政府對政府之間」銷售，漢威聯合國際公司沒有參與軍售協議，與臺灣沒有直接業務往來。

資料顯示，漢威聯合國際公司以電子消費品生產、工程技術服務和航空航太系統為主，下設四個業務部門，航空航太事業、自動化設備與資產管理、高效能聚合材料、運輸與動力系統。