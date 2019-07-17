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高思博：國民黨總統初選民調公平無疑

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▲高思博認為國民黨總統初選民調公平無疑，選民勿受情緒干擾判斷。（圖／記者林悅翻攝）

▲高思博認為國民黨總統初選民調公平無疑，選民勿受情緒干擾判斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選民調於7月15日揭曉，過程引發各界的熱議，參與中央開票作業的高思博評析過程，比民進黨開明、嚴謹，各參選人都坦然接受接受，藍營支持者即應團結，迎接勢必激烈的總統選戰。

許多藍營支持者反映，自8日至14日在家苦等接聽民調電話，有人即使擁有數部電話機，也是空等一場，因而懷疑民調的真實性，代表朱立倫陣營參與民調協商的高思博，在臉書直播中公開釋疑。

高思博說，這次國民黨總統初選民調作業，是國民黨史上首度辦理有競爭性的候選人民調，過程若發生任何毛病、缺失，各陣營的協商代表和支持者，必然立即反彈，國民黨中央將過程全部公開，接受檢驗，嚴謹態度值得稱許。

高思博解釋，大部分人覺得被抽中民調的機率太低，確為事實，先從全台6百萬份電話用戶中隨機選出40萬份，再抽出1萬5千份，公開見證封存入光碟，分配給6家民調公司，各民調3千份，換算後每個人中籤率僅有萬分之二，可說是比中樂透還困難。

近來網路盛傳綠營支持者，會趁機在接聽到民調電話時灌票給特定對象，選出較不理想的候選人，所以曾有人建議實施排綠民調，高思博認為一旦黨中央決定全民調，就難免須面對這種傳言的考驗，但深綠民眾僅為兩成，能夠干預到萬分之二的民調機率實在很低，目前藍綠陣營都實施類似民調，就證明電話民調可行，他全程參與，更深信電話民調公平性不容懷疑。

至於面對未來的總統大選選局，高思博建議藍營支持者首要任務就是團結，因為綠營擁有行政資源、主場優勢，加上網軍威力強大，尤其可能出現「三腳督」的局勢，他更提醒選民不宜被短暫的資訊和感覺所引導，而是要仔細觀察各候選人的長期表現和作為，才能選出最理想的新任總統。

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關鍵字：國民黨,總統初選,民調,公平無疑, 高思博,2020大選

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