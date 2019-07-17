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「回家吧！郭董！」鴻海股東砸錢買半版廣告　呼籲郭台銘再創高峰

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▲▼有一群自稱是期盼郭台銘回家的股東稱，「回家吧！郭董！鴻海，需要您！」。（圖／翻攝自聯合晚報）

▲有自稱是一群期盼郭台銘回家的股東稱，「回家吧！郭董！鴻海，需要您！」。（圖／翻攝自聯合晚報）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調15日上午正式出爐，鴻海集團創辦人郭台銘以27.7％支持度，輸給拿下44.8％支持度的高雄市長韓國瑜，事後僅在臉書上PO影片恭喜對方，並被幕僚劉宥彤爆料將出國沉澱，說不定回來後會有新的想法。不過就在17日下午，有自稱是一群期盼郭台銘回家的鴻海股東買下報紙頭版半版廣告，呼籲郭台銘「回家吧」、「鴻海需要您」。

《聯合晚報》17日頭版下的半版廣告顯示，有一群自稱是期盼郭台銘回家的股東稱，「回家吧！郭董！鴻海，需要您！！我們相信百萬股東都歡迎您盡快回家，再創鴻海高峰！」

郭台銘自4月17日宣布角逐國民黨總統初選後，鴻海集團在6月召開股東大會，董事會後他正式卸任鴻海董事長身分，全台跑透透、力拚初選。不過在15日要公布國民黨總統初選民調之前，原本規劃在民調結果公布後要辦記者會表達感言的郭台銘，經過團隊討論，最後決定改以發聲明稿。

最後郭台銘以27.7％支持度輸給44.8％的韓國瑜，並且在15日晚間11時發布一支短片，恭喜韓國瑜贏得初選，並且給予祝福，但卻沒有親自出面，使他的未來動向引發外界聯想，甚至傳出郭台銘要脫黨參選等傳言。

郭台銘幕僚劉宥彤16日接受廣播採訪時表示，郭台銘將出國沉澱，說不定回來之後會有新的想法，至於郭台銘現在的安排是什麼，她也不知情。據悉，郭台銘此次帶著老婆曾馨瑩出國散心，預計會在國外待1至2週，行程包括拜訪多年的客戶朋友。

▼郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼郭台銘宜蘭行程，頭城慶元宮。（圖／記者黃國霖攝）

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關鍵字：郭台銘,郭董,國民黨,2020總統大選

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