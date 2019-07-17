最新民調台南市長信任度上升　黃偉哲：繼續努力回應市民需求

▲台南市長黃偉哲最新民調顯示市民信任度上升，黃偉哲表示會繼續努力回應市民需求。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據美麗島電子報2019年7月最新民調顯示，台南市長黃偉哲上任滿半年以來，獲得6成以上市民的信任與滿意，與該電子報5月份民調相比，信任度與滿意度分別上升了3.5％以及3.6％，顯示黃偉哲市長上任以來，施政越來越受到市民的信任與滿意，黃偉哲表示，他會繼續努力，回應市民的需求。

在這份民調中，台南市民有11.9％對黃偉哲市長表示「很信任」，有52.4％的民眾表示「還算信任」，總計正向評價佔64.3％；而與5月民調相比，上升了3.5％；即使是負向評價的「有點不信任」、「很不信任」、以及「未明確回答」加總也僅佔20.6％，與5月相較，則下降了2.5％，在在顯示市民對黃偉哲的信任度有與日俱增之勢。

就黃偉哲市長上任這半年多以來的施政表現，則有7.4％的市民認為「很滿意」，超過半數的市民「還算滿意」，來到53％，加總則是60.4％，與5月的調查相比較，則增加了3.6％；同樣的，代表「有點不滿意」、「很不滿意」、以及「未明確回答」的負向評價加總為23.6％，與5月相較，則下降達4.3％，如果以台南市189萬市民來換算，等於黃偉哲每多做２個月，對他滿意的人增加68000人、而不滿意的人則少了81200人之多。