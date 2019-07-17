快訊／國民黨中常會核備韓國瑜總統提名、刪「總統兼黨魁」條款

記者羅婉庭／台北報導

國民黨17日下午中常會核備高雄市長韓國瑜為總統選舉被提名人，並通過黨章中的三項條文修正案，包括刪除總統為當然黨主席條款與新增五席縣市長主席指定中常委，被視為黨主席吳敦義保衛戰。

國民黨黨章研修小組建議刪除第17條現行黨籍總統當然兼任黨主席、第22條增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委等黨章修正案、第39條撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行，改為由中常會核定後執行，而17、22條的修正都被解讀為鞏固吳敦義黨內領導地位。

國民黨上午已召開中央提名審核委員會，通過第十五任總統選舉建議候選人提名名單並送中常會核備完成，再提報28日全代會通過，才算正式完成提名。

第22條中央常務委員會置常務委員39人至44人，由下列人員組成之：一、選任常務委員32人，由全國代表大會代表從中央委員中票選之。二、指定常務委員7人至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人，青年團總團長及全國青年工作總會總|總會長擔任，執政時另由主席指定黨籍政務官5人。全國青年工作總會總會長選舉辦法另訂之。



此條修正目的為讓具民意基礎的縣市長進入黨內決策圈，並達成國民黨組織內造化。另外，指定中常委人數分別為執政時為12人，未執政時為7人。

至於黨章第39條修正案，將「撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行」規定，改為由中常會核定後執行，拉高規格與「開除黨籍」同一標準，是因應立委王金平過去撤銷黨籍案所做調整。中常會上三案都已通過，將送7月28日全代會核備。

國民黨發言人歐陽龍會後轉述，中常委李昭平提案，將韓國瑜以外的4位總統初選參選人郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中列入不分區立委名單，有約20位常委連署，但此案在中常會上並無熱烈討論，主因為此案須與當事人充分溝通。

歐陽龍轉述，吳敦義在會中表示，初選過程中，國民黨秉持公正、公開、公平的方式，大家有目共睹，強調「像天庭一樣的透明」，中常委也窮盡洪荒之力，只為一個目的，就是讓全民信服這個初選結果。

國民黨表示，「黨章」修正草案經黨章研修小組於7月8日及10日二次會議討論通過，建議其中3條條文應予7月修正，以應實際需要，提請7月17日常會議決，再提第20屆第3次全國代表大會討論。



（一）第十七條：刪除總統兼任黨主席條文內容，以落實主席由全體黨員選舉的制度及精神。

（二）第二十二條：增列縣市長五人為指定中常委，以接地氣。

（三）第三十九條：修正停職，停權核備改為核定及註銷黨籍核定單位。

▲國民黨中常會，歐陽龍轉述記者會。（圖／記者屠惠剛攝）