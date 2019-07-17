盯梢暑假作業！兒6hrs寫1心得　媽罵完人…一抬頭「我想換OO」血壓飆升

▲弟弟「無聲的抗議」正在進行中。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

好不容易放暑假，卻還要寫暑假作業，讓小朋友們都超頭痛，但要逼小孩寫作業的爸媽也同樣崩潰。一位媽媽近日貼文表示，兒子寫個暑假作業總是拖拖拉拉，「一本書看好幾天，一篇閱讀心得寫了快六個小時」，她只能罵人處理，結果換來兒子「無言的抗議」。照片讓其他人笑噴，「有沒有想把他塞回肚子裡」。

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼文，說兒子一本書看好幾天，一篇閱讀心得寫了快六個小時，貼出一張兒子剛剛被她罵完的照片，只見小男生單手托著頭，面前立著一本書，並把臉藏在書後，但一看書名《我想換媽媽》，讓原PO直呼「所以現在這是無言的抗議嗎？」

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▲這根本就是故意要擺給媽媽看的吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在文中標註，「#寫個暑假作業拖拖拉拉」、「#打電動一條龍寫作業一條蟲」、「#氣到他老木血壓高」，也補充說，「他老木小學時拿過全縣市小學生作文比賽第一名……怎麼都沒有遺傳到？（摔筆）心得寫作分段重點都整理給了他了……」

看到貼文後，其他人紛紛笑噴留言，「書本名已說明一切」、「其實他是幫他老爸講的」、「拿這本書是不是爸爸的陰謀」、「是不是在醫院抱錯了」、「自己生的」。還有許多爸媽留言，相當理解原PO心情，「我家的正在寫，我覺得血壓在飆升了」、「還好吧！我女兒看到文字直接秒睡陣亡。」

不少人則是說，讀書心得真的很難寫，「小時候讀書心得真的很難擠，因為真的沒有心得可寫」、「我以前也痛恨讀書心得……因為真的沒有什麼東西好寫」、「我覺得親子共讀是一件不錯的事，但是卻要寫心得，真的好像讀書是為了考試一樣。」

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