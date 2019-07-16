見醫院照片！大嗓門妹當眾透露「爸爸小鳥流血」　媽驚呆嗆到：不是我

▲ 鬼靈精怪妹妹常讓媽媽當眾出糗 。（圖／網友謝茜兒授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

真的會被女兒陷害翻！一名媽媽日前帶孩子出門吃早餐，兒子詢問陪老公去醫院的女兒「為何爸爸要看醫生」，沒想到女兒想了想，竟然當眾大喊「因為爸爸小鳥流血！」讓原PO尷尬表示「大家會以為是我啦！」急澄清真正的原因。

一名2寶媽今日在臉書「爆怨公社」中分享差點被女兒陷害的故事，她表示某日自己帶著5歲兒子和3歲女兒在外吃飯時，哥哥無意間看到妹妹跟爸爸出門的照片，地點又是在醫院，就好奇問妹妹「跟爸爸去哪裡？」

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天真的妹妹接著表示有跟爸爸一起去醫院；被問到「把拔為什麼要去醫院」時，大嗓門的她思考了一下，下秒竟脫口「因為爸爸小鳥受傷了，爸爸小鳥流血了！」讓一旁的媽媽差點被嘴裡的紅茶嗆到。

媽媽喊冤表示，其實老公只是因為痔瘡問題去看醫生，「還好爸爸不在現場。」不過她也感嘆，如果被別人聽到了也是很尷尬，「大家會不會以為是我弄受傷的？」

▲原PO的一雙寶貝兒女 。

網友們都被孩子的童言童語逗樂，表示「祝小鳥早日康復」、「現在大家都知道爸爸痔瘡了」、「好在小鳥只是流血不是飛走了」、「還好哥哥沒說~我有看到馬麻咬他」、「怎麼那麼可愛啦」。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者提到，女兒會這樣說，應該是因為先生第一次切片後有傷口，傷口流血後才讓妹妹產生誤會。而老公知道之後也是不斷大笑，只能一直糾正女兒「是屁股不是小鳥」。

原PO心累表示，妹妹似乎從小滿腦子都是「小鳥」，分辨男女生也是用有沒有小鳥在分，教了很久才讓她換一種說法。媽媽還說，大嗓門的女兒時常讓她出糗，例如某次上廁所看到她的私密處有除毛，就大喊「媽媽騎車太快毛毛飛走了」；又或是因為最近身形比較胖，女兒就到處和她的姊妹說「媽媽肚子有寶寶才太胖」，讓她時不時就要到處澄清，非常無奈。

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