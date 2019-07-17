　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼消防局已完成各項防颱、防災整備。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲台北市消防局已完成各項防颱、防災整備。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

今年（2019年）第5號颱風丹娜絲正朝台灣東南部接近，中央氣象局預計於17日中午針對東南部地區發布陸上颱風警報，18日至19日則為台灣地區受影響最顯著的時段。台北市政府消防局呼籲民眾務必嚴加做好防颱措施，而消防局已完成各項防颱整備，以因應各種防救災作為。

消防局指出，民眾可至「台北市防災資訊網」，或手機下載「台北市行動防災App」，也可加入台北市政府Line官方帳號，訂閱即時停班停課、水情、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務，以了解最新即時氣象、淹水潛勢及避難收容等資訊。

▲▼消防局已完成各項防颱、防災整備。（圖／記者孫于珊翻攝）

消防局也特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列7項防範措施：
1. 應事先備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。
2. 預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線。
3. 所有門窗均應檢視、維修，盆景移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。
4. 颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭。
5. 颱風期間需緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。
6. 民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。
7. 若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

▲▼消防局已完成各項防颱、防災整備。（圖／記者孫于珊翻攝）

【更多新聞】

影／熱血鐵馬團站路中間拍照　機車長按喇叭提醒竟被罵「王x蛋」！

更換瓦斯桶差點命沒了…安全4步驟揭曉！一步錯恐引氣爆火災

汐止新台五路火燒車！　轎車後座燃燒近30分鐘

ET快訊
《神隱少女》千尋為何能猜出父母？7歲男童神解「藏18年謎底」
17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」5男嚇丟包！3男聲押全獲釋
安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

關鍵字：消防局,颱風,丹娜絲,防範,防颱,防災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男主管飄酒味熊抱！女下屬掙扎驚喊：不要　他無視硬X胸前渾圓...下場GG

酒後大聲喧嘩遭制止　醉男跳上巡邏車三字經連環罵...下場出爐

夜闖野柳磯釣面臨最高100萬罰款　男釣客辯：這裡有保育禁釣？

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死　真實原因曝光！

電話亭年久失修　孩童好奇探險受困...消防員10秒搞定

熟悉菜圃中遇鬼打牆！8旬翁迷途失蹤　土地公指示「免找」…10分鐘應驗

台南父親發病掐死2歲兒　判無罪確定並施以監護1年

人妻挑逗日男：射O什麼感覺？老公怒求償100萬　她辯：只是想像...結局曝

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

男主管飄酒味熊抱！女下屬掙扎驚喊：不要　他無視硬X胸前渾圓...下場GG

酒後大聲喧嘩遭制止　醉男跳上巡邏車三字經連環罵...下場出爐

夜闖野柳磯釣面臨最高100萬罰款　男釣客辯：這裡有保育禁釣？

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！3男聲押全獲釋

準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死　真實原因曝光！

電話亭年久失修　孩童好奇探險受困...消防員10秒搞定

熟悉菜圃中遇鬼打牆！8旬翁迷途失蹤　土地公指示「免找」…10分鐘應驗

台南父親發病掐死2歲兒　判無罪確定並施以監護1年

人妻挑逗日男：射O什麼感覺？老公怒求償100萬　她辯：只是想像...結局曝

典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

朱立倫爭國會龍頭？　知情人士駁斥：胡扯！幫忙輔選立委與爭職位根本不相干

港澳台區域限定！GODIVA推出2款錫蘭茶、焙茶巧克力凍飲

【廣編】政府合法立案掛保證！「兩隻貓WO貓咪旅館」住得安心又舒適

上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

都更卡卡！民眾最擔心資金問題　台中釘子戶最待解決

影／爽玩滑翔翼！一陣大風吹來⋯她秒卡「破百公尺」高壓電線上　腿軟畫面曝

社會熱門新聞

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

吃屎哥騎上國道被攔！警一句話網..

史上最狂殺人情侶　弒母凶器還拿..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

大戰13歲女友5次　大一男自首..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

醉漢鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

台中婦遺體卡進水口！拐杖鞋子擺..

更多熱門

相關新聞

上任首次面臨颱風　韓國瑜下令零損害

輕度颱風丹娜絲來了！氣象局17日上午11點半發布陸上警報，這也是高雄市長韓國瑜上任後，第一次面對颱風來襲，他提到心情是嚴陣以待，今天下午6點會進入災害防治中心，也跟軍方指揮官聯絡都好，隨時投入救災工作，希望面對颱風能做到「零損害」。

颱風將靠近　農糧署籲農民加強防風雨措施

氣象局發丹娜絲陸警　台東、屏東納警戒

颱風前夕漁船漂流台南海巡平安拖回

丹娜絲颱風警報發布　各類蔬菜漲2成　

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

跟露肚妹合照超爽！他細看「平行時空照」心酸到哭

21歲男興奮獻初夜　10天後女友懷孕了

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面