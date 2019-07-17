準備好了嗎？　颱風丹娜絲逼近　消防局列7大防範措施

▲台北市消防局已完成各項防颱、防災整備。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

今年（2019年）第5號颱風丹娜絲正朝台灣東南部接近，中央氣象局預計於17日中午針對東南部地區發布陸上颱風警報，18日至19日則為台灣地區受影響最顯著的時段。台北市政府消防局呼籲民眾務必嚴加做好防颱措施，而消防局已完成各項防颱整備，以因應各種防救災作為。

消防局指出，民眾可至「台北市防災資訊網」，或手機下載「台北市行動防災App」，也可加入台北市政府Line官方帳號，訂閱即時停班停課、水情、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務，以了解最新即時氣象、淹水潛勢及避難收容等資訊。

消防局也特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列7項防範措施：

1. 應事先備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。

2. 預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線。

3. 所有門窗均應檢視、維修，盆景移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

4. 颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭。

5. 颱風期間需緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

6. 民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

7. 若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

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