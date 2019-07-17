蔡英文兩岸、外交表現不滿意度近5成　范世平示警：宣傳不足

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

親綠智庫兩岸政策協會17日公布最新民調，總統蔡英文在兩岸、外交表現上，不滿意度皆高於滿意度，台灣師範大學政治學系教授范世平提出警訊，認為近期如大陸經濟成長率創新低、台商快速回流等情勢，大環境上應對蔡政府是有利，民調卻顯示不滿意度偏高，可見相關單位在政策宣傳上仍有不足。

根據兩岸政策協會17日最新民調，對於蔡英文總統在兩岸政策的表現，45.0%民眾滿意，不滿意者佔49.4%；外交政策方面，滿意的民眾佔46.6%，不滿意者佔47.8%。從整體施政來看，有41.5%民眾滿意，54.5%不滿意。

台灣民主基金會副執行長顏建發分析，民眾對於蔡政府的整體施政仍是負面評價，原因是蔡英文任內進行同婚、勞工、年金等改革，「選舉是集票的過程，但改革會導致切票，只要是改革就會有傷害」；兩岸政策協會秘書長王智盛則預估，兩岸、外交議題將是2020總統大選決戰的分野，而「世代」則是潛在影響選舉的因素。

「蔡英文在外交、兩岸政策上的支持度都是滿意低於不滿意，這是蔡政府的警訊。」范世平指出，近期如大陸經濟成長率創新低、台商快速回流、中美貿易戰川普擬拉高制裁聲勢等，加上美國近期對台灣、對蔡政府的支持，大環境上對台灣是有利的，但蔡政府民調仍是不滿意仍高於滿意，可見相關單位在政策宣傳上仍有不足。

此份民調於108年7月15日至16日進行電話訪問，成功訪問1,077位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

▼ 兩岸政策協會民調。（圖／兩岸政策協會提供，下同）