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丹娜絲颱風將靠近　農糧署籲農民：水稻、蔬果需加強防風雨措施

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▲▼果園防風網。（圖／農糧署提供）

▲果園防風網。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

輕颱丹娜絲將在今（17日）起逐漸靠近台灣南部及東南部近海，農糧署呼籲農民密切注意颱風動態，及早採取各項防颱措施，以減少農作物災害及財產損失。尤其水稻、蔬菜和果樹等都應加強防風雨措施。

農糧署指出，國內一期稻作目前收穫區域包括台中以北及宜蘭地區，請農民把握時機收割並及時烘乾；第二期稻作彰投及嘉南高屏地區已陸續開始種植，已插秧的田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，以免秧苗受颱風吹襲傷害；水稻育苗中心宜加強防颱措施。

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青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，農糧署強調，正值收穫期的蔬菜應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲針對目前收穫稻作，農糧署請農民把握時機收割並及時烘乾。（圖／記者許展溢攝）

果樹部分，農糧署表示，應強化支柱及排水設施，如鳳梨、木瓜、芒果、葡萄、梨、楊桃、龍眼、紅龍果、百香果、香蕉、釋迦等水果已進入收穫階段者，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場的需求秩序供貨。柑桔、文旦、鳳梨、釋迦等正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

農糧署特別呼籲，農民需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農產品安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。也已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意，倘有災情顯現，除宣導農民主動通報外，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

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關鍵字：輕颱,丹娜絲,農糧署,蔬菜,果樹,防颱,水稻,農民,採收

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