華聞快遞／進博會主場國家會展中心9月將實現5G網路全覆蓋

▲中國國際進口博覽會會場外觀。（圖／中新社）



《上海》進博會主場國家會展中心9月將實現5G網路全覆蓋

據中新社記者12日從中國國際進口博覽會主場——國家會展中心了解到，國家會展中心（上海）的5G網路建設工作預計將於9月底前完成，屆時將實現全面信號覆蓋。據了解，國家會展中心正在根據5G網路低時延、高寬帶、大連接的特點推進各項示範應用場景落地，包括無人駕駛、智能機器人服務以及5G直播等體驗內容屆時將會一一呈現。（中新社）

《北京》2019「雲龍杯」未來直升機設計大賽啟幕

由航空工業集團、航空工業直升機指導，航空工業直升機所主辦的「雲龍杯」未來直升機設計大賽12日在北京啟幕，旨在鼓勵萬眾參與直升機技術創新和創意設計，構建新概念直升機設計的創新平台，吸引愛好航空的科技創新人才，打造新常態下直升機產業發展新動力，提高全社會的航空素養，實現自主創新的航空夢。（中新社）

《安徽》安徽：2.6億元人民幣「真金白銀」支持企業直接融資

安徽省財政廳指出，安徽省財政今年統籌安排2.6億元（人民幣）資金，支持企業對接多層次資本市場融資，促進企業加快創新創業發展。（中新社）

《雲南》雲南鮮切花產銷量連續25年領先大陸全國

據第20屆中國昆明國際花卉展覽，大陸花卉主產區雲南省2018年的鮮切花產量達112.2億枝，產值達100.6億元，鮮切花產銷量已連續25年保持領先。雲南省農業農村廳廳長謝暉12日在開幕式上表示，憑藉得天獨厚的自然條件，雲南已成為全球重要的優質花卉生產地，其鮮切花產量佔大陸全國總產量的53%。其中，康乃馨產量佔大陸全國的85%以上，玫瑰產量約佔大陸全國的70%。（新華社）

▲中國昆明國際花卉展。（圖／CFP）



《北京》清華大學精準醫學研究院啟動6大醫工結合研究中心

清華大學精準醫學研究院12日宣布，啟動6大醫工結合研究中心，包括臨床大數據中心、數字醫療與醫療機器人中心、人工心肺中心、智慧健康中心、醫學轉化影像中心、可穿戴/可植入醫療設備中心，每個中心實行雙主任制，由清華大學理工學科領軍學者與臨床醫學院醫學專家共同擔綱，開展醫工交叉學科的研究，研發具有中國自主知識產權的高性能醫療產品，同時培養具有臨床轉化科學才能的複合型醫學人才和工科人才。（中新社）

《重慶》重慶推出城市常見5類癌症早診早治服務

重慶市腫瘤防治辦公室表示，重慶已啟動2019－2020年度城市癌症早診早治項目，推出5萬人的防癌風險評估問卷調查，並對1萬人次的高危人群進行免費臨床篩查。據了解，城市癌症早診早治項目是國家重大醫改專項和重大公共衛生服務項目，通過對城市常見的肺癌、結直腸癌、上消化道癌、乳腺癌和肝癌5類癌症開展危險因素調查和高危人群評估。（新華社）

《北京》北京「動批」計劃2021年完成全部升級改造

北京動物園服裝批發市場（簡稱「動批」），如今已是北京金融科技與專業服務創新示範區。到2021年，區域內各樓宇將完成升級改造，吸引前沿產業在區域內聚集共生。上世紀八十年代，小商販們在北京市西直門外南路的路邊擺攤兒自發形成的小市場，逐漸成長為擁有12家市場的「動批」，設1.3萬餘個服裝批發攤位，有3萬多從業人員以及15萬人次的日均客流量。（中新社）

《浙江》浙江一待建高速取消省界收費站 減投超7000萬元人民幣

據中新社記者12日從浙江交通集團杭州板塊了解到，聯通浙皖兩省的臨建高速先行段施工圖設計當日獲准，該項目從設計上取消了浙皖省界收費站，項目投資實現減少7085萬元人民幣。（中新社）

▼收費站。（圖／翻攝中新社）

