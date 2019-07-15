華聞快遞／北京6月CPI年增率上漲2.6%　鮮果價格漲幅超過4成

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》6月CPI年增率上漲2.6% 鮮果價格漲幅超過4成

北京市居民在今年6月份的消費價格總水平同比上漲2.6%；其中，鮮果價格同比上漲41.5%，影響CPI上漲約0.77個百分點。除此之外，數據顯示，6月份非食品價格同比上漲1.7%，影響CPI上漲1.42個百分點；而非食品價格月增率上漲0.7%，其中租賃市場進入旺季，租賃房房租價格年增率上漲0.8%。 （中新社）

《海南》自貿區建設助力台商擴大投資領域和規模

總投資10億元（人民幣，下同）的台商獨資項目海南穎奕國際細胞醫療中心日前在三亞市正式動工建設，標誌著台商在海南的投資領域和投資規模邁上新台階。海南省台辦主任劉耿表示，海南全島建設自由貿易區為台商提供了新機遇，去年海南省新批准註冊的台資企業佔全省引進境外企業數的三分之一，台商投資海南的規模和領域都有了新的突破。（中新社）

《廣東》廣州開發區推20項重大改革 打造七大「新高地」！

廣州開發區已成立35年，終於在11日出台《廣州開發區關於推進創新提升打造改革開放新高地的若干措施》，推出20項重大改革創新措施，打造開放型經濟新高地等七大「新高地」，包括開放型經濟新高地、創新型產業新高地、核心技術新高地、開放型合作新高地、資源運用新高地、人才發展新高地和營商環境新高地等等。（中新網廣東）

《山西》山西省屬國企上半年新興產業利潤增長13.9%

山西省國資委12日對外透露，山西省屬國企上半年主要經濟指標好於預期，實現了「時間過半、任務過半」的目標。其中，新興產業利潤增長13.9%，上繳稅費560億元，年增率增長12.4%，轉型態勢明顯。據數據顯示，山西省屬國企上半年累計完成增加值1282.5億元，同比增長4.7%。（中新社）

▲山西省屬國企上半年主要經濟指標好於預期。（圖／中新社）

《北京》治理「畢業季」房源訊息發布亂象 17家房地產經紀機構被查處

針對「畢業季」出現的房源訊息發布亂象，北京市開始展開房地產市場檢查。據悉，北京卓進房地產經紀有限公司等17家房地產經紀機構因違反了《房地產經紀管理辦法》的規定，已遭北京市區住建房管執法部門查處，並要求主流互聯網平台下架其發布的全部房源訊息。（中新社）

《廣東》支持企業創新！廣東去年稅收優惠超過500億元人民幣

為鼓勵和支持企業創新發展，近年來大陸積極出台新的稅收優惠政策。大陸國家稅務總局廣東省稅務局指出，最新統計數據顯示，廣東去年（不含深圳）支持企業創新的稅收優惠超500億元，年增率增長30.8%。（中新社）

《北京》上半年餐飲收入達21279億元人民幣 年增率增長9.4%

據國家統計局網站縣市，在2019年上半年，社會消費品零售總額195210億元，年增率增長8.4%；按消費類型分，上半年餐飲收入21279億元，年增率增長9.4%；而商品零售則是173930億元，增長8.3%。

▼北京上半年餐飲收入達21279億元人民幣。（示意圖／中新社）