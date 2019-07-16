韓國瑜推廣月餅禮盒　「1顆156元」引熱議：高雄發大財了？

▲韓國瑜為農產品記者會站台。（圖／高雄農業局提供）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，拿下角逐2020總統大位資格，而他回到高雄後繼續專心拚市政，也出席農會活動幫忙推廣農產禮盒，只是其中這款「棗紅豆」月餅禮盒，5顆就要價780元，也讓部分民眾驚呼「怎麼那麼貴」。

韓國瑜15日向高市府請事假北上，親領2020大選入場券，16日回歸市長身份，參加市政會議，卻大遲到將近40分鐘，事後他解釋是因為一早連續參加3場告別式；接著下一個幫農會推廣農產品的記者會行程，韓也遲到將近半小時。

▲韓國瑜手中的月餅一顆要價156元。（圖／記者賴君欣攝）

這場記者會由高雄美濃農會和苗栗公館農會共同舉辦，雙方各自將生產的紅豆和紅棗結合，打造成「棗紅豆」月餅禮盒，要搶攻中秋節商機。只是看看這款月餅，大小不到一個拳頭大，一盒五顆裝、要價就要780元，等於一顆156元，也讓部分民眾驚呼「怎麼那麼貴」。

這款「棗紅豆腐酥」主打雪白外皮，配上香甜的紅棗和紅豆內餡，一口咬下、就能同時吃到紅棗和紅豆的酥香美味，令人讚不絕口；農業局長吳芳銘表示，因應進口紅豆衝擊，美濃區農會在2015年就完成「美濃豆」產地團體商標註冊，現在進一步研發加工產品，讓國內外遊客有更多元的伴手禮選擇。