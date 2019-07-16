韓國瑜勝出後網友喊「支持郭台銘」 卓榮泰籲不要干擾國民黨事務

▲郭台銘。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統初選結果15日中午出爐，由高雄市長韓國瑜擊敗前鴻海董事長郭台銘等對手，將披藍袍參選2020總統大選。韓國瑜勝出後，不少網友在網路發動「改挺郭台銘」，對此，民進黨主席卓榮泰16日呼籲支持者，互相干預不是好事，因此不要干擾國民黨內部問題。

郭台銘黨內初選失利，後續動向備受外界關注。經過一番沉澱，他15日深夜11點36分在臉書發文抒發心情，坦言「我努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望了」。文章一出，有眼尖網友注意到文末主題標籤，而且貼文也未談到會不會脫黨參選，究竟是不是為後續參政之路埋下伏筆，引發熱烈討論。

不少綠營支持者主張韓國瑜比較容易被打敗，因此在初選時反串喊話要「非韓不投」，如今韓國瑜勝出，網友改喊「支持郭台銘」。對於網路風向，卓榮泰感嘆藍綠兩黨互相干擾不是好事，呼籲支持者不要干擾國民黨內部問題。

卓榮泰表示，民進黨初選後希望內部能趕快整合，也不希望國民黨一直混亂，「希望我們朋友不要干擾國民黨內部事務，如果以後我們被干擾我們也會備受困擾，不希望把自己的困擾加到別人身上，所以誠心希望他們結束內戰，把部隊整理好，因為我們要對付的敵人不在國內」。