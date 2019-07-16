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如何兼顧選戰和市政？韓國瑜事假請到只剩2天半...王淺秋：還有很多假

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記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜代表國民黨出線，引發不同反應，尤其是後續帶職參選，怎麼在拚市政和拚選戰之間，取得平衡點，外界還是相當質疑，在時間上如何能夠兩邊兼顧，尤其到目前為止，韓國瑜已請事假4天半，只剩2天半可以請，一旦沒了假，還要依規定扣薪水。而新聞局長王淺秋在廣播節目上表示，韓國瑜除了事假，還有很多年假。

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜角逐總統大位，他提到自己目前仍是高雄市長，未來周一到周五都會在高雄「拼市政」，只會利用假日進行拉票、走訪的活動。但民進黨高雄市議會黨團就質疑，韓國瑜要一方面專心市政一方面拼總統選舉，這是邏輯不通的言論。

▲▼民進黨議員開記者會要韓國瑜辭掉市長。（圖／高雄市議會民進黨團提供）

▲民進黨議員開記者會要韓國瑜辭掉市長。（圖／高雄市議會民進黨團提供）

高雄市政府人事處副處長陳詩鍾表示，根據「公務人員請假規則」，市長一年共有28天病假、14天休假、7天事假。而韓國瑜自從上任後至今，已請半天病假、2小時休假，而事假已經請了4天半，只剩2天半可以請，一旦沒了假，還要再依規定扣薪水。

▲▼高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

而新聞局長王淺秋16日上午接受廣播節目時提到，韓國瑜還有很多假，王淺秋事後受訪表示「所謂事假7天在首長部分是有給薪水的，7天以上你要請多少天是沒有限制，只是說會按照比例扣薪水」，至於韓國瑜是否會利用所謂的年假來跑行程？王淺秋說「如果真的必要不得已才會，市長強調一到五希望以市政為主，除非不得已不會請假，很多帶職參選的人都會用自己事假，只是扣薪水，並沒有規定幾天只能修幾天」。

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關鍵字：韓國瑜,2020總統

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