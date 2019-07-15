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機密文件外洩！中共將領驚傳當美間諜　俄情報部門急通報

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▲▼中央軍委裝備發展部副部長錢衛平。（圖／翻攝自百度百科）

▲中央軍委裝備發展部副部長錢衛平。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

中央軍委裝備發展部副部長錢衛平，本（7）月初因為涉嫌間諜罪被軍方拘捕調查。香港《明報》指出，有關錢衛平成為美國間諜的線索最早源自俄羅斯情報部門，由於俄方向中國軍方通報高級將領涉諜案在過去十分罕見，因此這項舉動被視為俄方向中方展示對建立戰略協作伙伴關係的誠意。

報導指出，本月初有一則錢衛平涉間諜案消息在大陸互聯網瘋傳，內容提到錢衛平是因為他的兒子在美國求學時遭美國中央情報局（CIA）策反，不過詳細情形並未透露，北京當局至今也沒有證實上述傳聞，相關貼文也還沒被刪除。

消息人士透露，錢衛平涉諜消息基本屬實，錢衛平在美留學的兒子利用假期返家之際，多次翻拍和電子複製涉及解放軍裝備及載人航天等相關涉密文件，其間錢衛平雖有察覺，卻沒有深究，「至於錢衛平如何涉案，軍方保衛部門還在調查之中」。

消息人士再稱，此前軍方並未察覺到錢衛平涉案的蛛絲馬跡，而錢的兒子在美遭CIA策反的線索也是透過俄羅斯情報部門獲得的；今年5月底，錢衛平之子從美回國後就再也沒出境，很大機率是因為涉案而被扣查。

▼中俄關係今年6月升級為「新時代全面戰略協作夥伴關係」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 習近平,普丁。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，也有消息透露，除了錢衛平兒子涉案外，錢在美國的兩名女兒也被召回國，但目前尚未有她們是否涉案的消息；錢案爆發後，解放軍正重新檢視高級將領子女去外國留學的相關安全問題。

報導提到，中俄自1996年締結「戰略協作伙伴關係」，兩國在2014年5月升級為「全面戰略協作伙伴關係」，今年6月，大陸國家主席習近平訪俄期間，兩國再將關係提升為「新時代全面戰略協作伙伴關係」，在中外雙邊關係屬首次。

據悉，戰略協作伙伴關係包括涉及情報共享和交流，但過往多針對與兩國有關的第三國情報，而這次俄方通過情報共享機制將中國軍方將領涉諜線索交給中方，做法相當罕見，可能是向中方展示他們對戰略協作伙伴的誠意。

資料顯示，56歲的錢衛平是江蘇宜興人，1980年考入國防科技大學，是航天測控及通訊專家，曾任中國載人航天工程測控通訊系統總工程師，參與神舟1號至9號通訊規劃和嫦娥2號月球探測系統設計師；2019年4月，擔任中共中央軍委裝備發展部副部長。今年3月15日，「中國載人航天工程運行與管理支持中心工作啟動會」在北京舉辦，這是錢最後一次公開露面。

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關鍵字：間諜,錢衛平,機密,中俄,情報部門,CIA,美國中央情報局

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