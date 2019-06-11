歡迎大家來找碴！　華為高管：我們赤裸地呈現在世人面前

▲華為公司網路安全主管約翰·薩福克在聽證會上發言。（圖／翻攝自《央視網》）

大陸中心／綜合報導

華為網路安全主管沙福克（John Suffolk）10日到英國國會出席聽證會時表示，華為與中國政府沒有任何關聯，不會為了滿足北京要求而削弱自身產品安全，「我們赤裸地呈現在世人面前，歡迎大家來找問題」。

英國當地時間6月10日下午3點到6點，英國科技委員會就英國電信基礎設施建設舉行聽證會，邀請華為參加。華為公司網路安全主管沙福克就華為設備的安全性及與政府的關聯性等問題，向英國科技委員做出解答。

沙福克負責華為全球網路安全與隱私保護工作。他表示，「中國沒有法例要求華為有義務與政府合作收集情報，華為與手機網路之間沒有任何介面，與中國政府也沒有關聯。」

作為華為公司網路安全負責人，他在聽證會上表示，華為歡迎外界來分析產品、檢測編碼缺陷以提高產品品質，「我們赤裸地呈現在世人面前，歡迎大家來找問題，無論是1個或1000個都不要緊，我們不會因大家的發現而感到尷尬」。

▲華為再次否認和中國政府有關聯。（圖／路透社）

目前，華為產品配件中只有30%自產，其他部分則是依靠全球價值鏈完成。華為通過近距離監督各個環節，來避免技術漏洞。

英國政府仍在考慮是否讓華為參與5G網路建設。不過，據路透社報導，全球移動通信系統協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）近日發布的行業分析報告顯示，「若禁止向中國供應商購買通訊設備，將會使歐洲的5G網絡額外成本增加550億歐元（台幣約1.9兆）」。

▲華為持續布局全球5G網路建設。（圖／路透）