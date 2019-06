▲金正恩同父異母的兄長金正男。(資料照/路透社)



國際中心/綜合報導

北韓最高領導人金正恩同父異母的兄長金正男,2017年在馬來西亞吉隆坡機場遭人暗殺,身中VX神經毒劑慘死。最近一本新書披露,金正男遭暗殺的主要原因,可能是因為他成為美國中情局(CIA)的線人。

美國《華盛頓郵報》駐北京特派員安娜費菲爾德(Anna Fifield)的新書《大繼任者:金正恩的神秘崛起與統治》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un,暫譯)披露,金正恩一直將金正男視為接班對手;金正恩上台後,CIA又與金正男有所接觸,更加深金正恩對金正男的矛盾,害怕他會推翻自己的政權。

2017年2月,金正男以假名持北韓外交護照抵達馬來西亞,準備轉機前往澳門,突然遭2名女子襲擊,隨後於送醫過程中死亡。涉嫌殺害金正男的25歲印尼籍女子席蒂艾沙(Siti Aisyah)和29歲越南籍女子段氏香遭大馬當局逮捕並起訴。席蒂艾沙於2019年3月11日遭釋放,段氏香隨後也承認「以危險武器致他人受傷」罪名,於2019年5月3日提前獲釋。