　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹陞科技日前遇到商業間諜案，公司10幾年來的心血，就這麼被帶走。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣1 家專為全世界前十大導半體廠設計研發自動化生產的竹陞科技，4月間發生一起商業間諜假藉應徵業務，成功竊取公司機密技術打包帶走的事件，由於該間諜行跡大膽，竟大方的在公司印表機列印幾百張的文件，最後被公司員工發現，只可惜，雖然竹陞科技員工及老闆雖將他抓個現行，卻未成功阻止間諜將機密偷走，近年來竹科陸續都聽聞有商業間諜竊取機密事件，竹陞一事，也令其他科技大廠心驚膽顫！

竹陞科技CEO方泰又表示，2019年2月陳男以業務經理一職開始到公司任職，平日負責對國內廠商的產品事業推廣業務，由於陳男非研發人員，因此他的電腦權限僅限業務範圍，對公司製造流程，如參數、線路圖，都無權查看。不過，陳男竟破解公司密碼，在4月9日到公司資料庫下載極機密的技術，除儲存在手提電腦外，更大膽在公司公用的印表機列印許多文件。

公司人員發覺列表機為何一直大量列印，非常奇怪，因此通報部門主管，竹陞人員一查才發現是陳男在列印，陳男被發現後，將一大疊印好的自動化的線路圖，大搖大擺的拿到門口的車內放置，竹陞員工將他包圍並報警，要求警方依現行犯處理，但員警到場後卻疑似不熟悉營業秘密案件辦理方式，竟讓陳男就這樣離開。

當時竹陞經理問陳男「為何印這些資料？」陳男卻一直答非所問，竹陞並要求警方要求當場查扣他的NB，竹陞要求陳男將文件交出，陳男拒絕，最後陳男將公司識別證甩在桌上走人。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力攝）

竹陞眼見陳男就這麼離開，氣得牙癢癢的，為了保全證據，他們在警方的注視下用膠帶將車門全部封死，請吊車將陳男的汽車吊進公司內部停放，還請了24小時保全輪班看守。可是，5月間，在門口守株待兔已久的陳男，趁著當時保全交換班的空檔走入廠區，迅速的以美工刀畫開膠帶，進入車內將日前印製的機密文件全部裝入黑色包包再走出廠區，開車離開，陳男囂張行徑也全程被監視器拍錄下。

方泰又也對警方的處理方式表示不滿，他質疑前來處理的警員，按理陳男當時是現行犯，警方卻未拘捕，卻直接就讓他離開，連報案3聯單都未開給公司，就眼睜睜的看著陳男離開、文件鎖在陳男車內，竹陞無奈，又不能破獲現場證據將文件取出，只好在警方的督看下，全程拍下用膠帶封住陳男的車子門、窗，並請拖吊車將陳車拖進廠區，24小時保護公司資產。

雖然汽車一直在廠區內保護著，但5月27日下午5時許，仍是被陳男鑽空拿走所有文件。

方泰又說，竹陞做了10多年的半導體自動化生產的研發，好不容易在全球10大半導體廠商闖出一片天，台積電、三星、格芯(Global Foundries)、美光、聯電、鴻海、中芯、全球半導體叫得出名字的都是他們服務客戶，中國近期半導體廠開出國際標，也是竹陞標得，結果就被1個商業間諜入侵公司，將他的營業秘密全部帶走，公司的IOT、AI高端技術，因這些機密文件被外流，他估計損失至少上百億。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹陞CEO方泰又對於現行犯卻無法逮捕，讓公司損失慘重一事，表示無法理解。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹陞找來過去新竹地檢專門偵辦科技間諜案的前檢察官、現任律師郭維瀚擔任本案律師。

最駭人聽聞的是，陳男竊取文件一事，還有其他竹科產業也是苦主，陳男的作案手法如出一轍，該公司也是苦不堪言。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男於公司內列印大量文件遭到注意。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男將文件鎖在車內。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男趁空檔潛入廠區以美工刀將交代割開打開車門。

▲假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男將文件放入包包，大搖大擺離開廠區。

ET快訊
快訊／嘉義警圍捕…槍擊要犯「倒車衝撞」想逃！警開槍當場擊斃
快訊／基隆台2線「水泥車擦撞翻覆」！駕駛無生命徵象
李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　摸胸交纏一夜玩2男

關鍵字：間諜,半導體,科技,印文件,機密,業務

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義警圍捕…槍擊要犯「倒車衝撞」還想逃！警開槍當場擊斃

假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼

快訊／基隆台2線「水泥車擦撞翻覆」！駕駛無生命徵象　送醫搶救中

大眼金髮美女鬼深夜徘徊「啪噠啪噠」　站床邊摸臉…陰魂不散原因曝

「在姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

台北收容所鬧鬼！深夜浴廁驚見「金髮大眼女」　冷笑直盯5分鐘

3歲女童「噴槍致死」案…他坦承與前妻「三角關係」　手機通聯浮疑點

男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍

砰砰砰！莫名有3彈孔　槍手松山區尋仇對路邊車開槍…但疑似開錯了

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

陳建州水池「拋飛」4歲雙胞胎兒　 飛翔頭部朝下...勇敢往前游！

快訊／嘉義警圍捕…槍擊要犯「倒車衝撞」還想逃！警開槍當場擊斃

假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼

快訊／基隆台2線「水泥車擦撞翻覆」！駕駛無生命徵象　送醫搶救中

大眼金髮美女鬼深夜徘徊「啪噠啪噠」　站床邊摸臉…陰魂不散原因曝

「在姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

台北收容所鬧鬼！深夜浴廁驚見「金髮大眼女」　冷笑直盯5分鐘

3歲女童「噴槍致死」案…他坦承與前妻「三角關係」　手機通聯浮疑點

男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍

砰砰砰！莫名有3彈孔　槍手松山區尋仇對路邊車開槍…但疑似開錯了

柳賢振明星賽先發南韓第1人　首局完美退場克蕭次局失分

快訊／嘉義警圍捕…槍擊要犯「倒車衝撞」還想逃！警開槍當場擊斃

郭台銘回應韓國瑜「南北平衡說」：增設一個行政院副院長常駐高雄

大戶捧6億現金搶當周董鄰居　光買車位就超過3千萬

捨棄電影、網美餐廳！月底省錢約會8個行程　平淡的浪漫很幸福

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼

AIT看總統大選！看好蔡英文連任　柯文哲仍在觀察名單內

快訊／基隆台2線「水泥車擦撞翻覆」！駕駛無生命徵象　送醫搶救中

瘋電影／大叔好神騎　手足是最溫暖的靠山

戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次　爆料媒體還爽嗆：我是小三

社會熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：..

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯..

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用..

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

台北收容所鬧鬼　「金髮大眼女」..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

即／新竹偷車賊撞警車　警當街連..

更／新北板橋街頭亂砍！　男身中..

收容所女鬼　陰魂不散原因曝光

正宮駕「瑞典坦克」騎夫BMW　..

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再..

為了500元！「基隆副本女王」..

即／UBike女騎士遭水泥車輾..

樹林老翁騎車「一路左切」車禍亡

更多熱門

相關新聞

涉雇女業務迷詐3000萬　他擦身韓國瑜小內閣後判無罪

韓國瑜2018年底縣市長選舉勝選高雄市長後，原先有意欽點高雄市前議員林國權擔任高雄市原民會主委，但因林捲入詐騙吸金案而作罷！如今林國權被控以年輕女子引誘宅男買婚禮包套、遊說投資吸金一案審理後，台中地方法院判林國權等81人無罪，全案仍可上訴。

日韓貿易戰　台灣半導體業受害？

謝金河：半導體已成重要武器

日：北韓用半導體材料製化武加強限制南韓

AR擴增、語音控制將取代觸控螢幕

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5董事

憲哥拋震撼彈！等KID回來卸《玩很大》主持棒

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回13字笑翻網

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！「摸胸交纏一夜玩2男」

郭芷嫣失言風暴　律師丁穩勝：要戰便戰

更多

最夯影音

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面