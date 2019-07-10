假業務真間諜！列印機密「現行犯竟無法抓」　科技公司傻眼

▲竹陞科技日前遇到商業間諜案，公司10幾年來的心血，就這麼被帶走。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣1 家專為全世界前十大導半體廠設計研發自動化生產的竹陞科技，4月間發生一起商業間諜假藉應徵業務，成功竊取公司機密技術打包帶走的事件，由於該間諜行跡大膽，竟大方的在公司印表機列印幾百張的文件，最後被公司員工發現，只可惜，雖然竹陞科技員工及老闆雖將他抓個現行，卻未成功阻止間諜將機密偷走，近年來竹科陸續都聽聞有商業間諜竊取機密事件，竹陞一事，也令其他科技大廠心驚膽顫！

竹陞科技CEO方泰又表示，2019年2月陳男以業務經理一職開始到公司任職，平日負責對國內廠商的產品事業推廣業務，由於陳男非研發人員，因此他的電腦權限僅限業務範圍，對公司製造流程，如參數、線路圖，都無權查看。不過，陳男竟破解公司密碼，在4月9日到公司資料庫下載極機密的技術，除儲存在手提電腦外，更大膽在公司公用的印表機列印許多文件。

公司人員發覺列表機為何一直大量列印，非常奇怪，因此通報部門主管，竹陞人員一查才發現是陳男在列印，陳男被發現後，將一大疊印好的自動化的線路圖，大搖大擺的拿到門口的車內放置，竹陞員工將他包圍並報警，要求警方依現行犯處理，但員警到場後卻疑似不熟悉營業秘密案件辦理方式，竟讓陳男就這樣離開。

當時竹陞經理問陳男「為何印這些資料？」陳男卻一直答非所問，竹陞並要求警方要求當場查扣他的NB，竹陞要求陳男將文件交出，陳男拒絕，最後陳男將公司識別證甩在桌上走人。

竹陞眼見陳男就這麼離開，氣得牙癢癢的，為了保全證據，他們在警方的注視下用膠帶將車門全部封死，請吊車將陳男的汽車吊進公司內部停放，還請了24小時保全輪班看守。可是，5月間，在門口守株待兔已久的陳男，趁著當時保全交換班的空檔走入廠區，迅速的以美工刀畫開膠帶，進入車內將日前印製的機密文件全部裝入黑色包包再走出廠區，開車離開，陳男囂張行徑也全程被監視器拍錄下。

方泰又也對警方的處理方式表示不滿，他質疑前來處理的警員，按理陳男當時是現行犯，警方卻未拘捕，卻直接就讓他離開，連報案3聯單都未開給公司，就眼睜睜的看著陳男離開、文件鎖在陳男車內，竹陞無奈，又不能破獲現場證據將文件取出，只好在警方的督看下，全程拍下用膠帶封住陳男的車子門、窗，並請拖吊車將陳車拖進廠區，24小時保護公司資產。

雖然汽車一直在廠區內保護著，但5月27日下午5時許，仍是被陳男鑽空拿走所有文件。

方泰又說，竹陞做了10多年的半導體自動化生產的研發，好不容易在全球10大半導體廠商闖出一片天，台積電、三星、格芯(Global Foundries)、美光、聯電、鴻海、中芯、全球半導體叫得出名字的都是他們服務客戶，中國近期半導體廠開出國際標，也是竹陞標得，結果就被1個商業間諜入侵公司，將他的營業秘密全部帶走，公司的IOT、AI高端技術，因這些機密文件被外流，他估計損失至少上百億。

▲竹陞CEO方泰又對於現行犯卻無法逮捕，讓公司損失慘重一事，表示無法理解。





▲竹陞找來過去新竹地檢專門偵辦科技間諜案的前檢察官、現任律師郭維瀚擔任本案律師。

最駭人聽聞的是，陳男竊取文件一事，還有其他竹科產業也是苦主，陳男的作案手法如出一轍，該公司也是苦不堪言。

▲陳男於公司內列印大量文件遭到注意。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲陳男將文件鎖在車內。

▲陳男趁空檔潛入廠區以美工刀將交代割開打開車門。

▲陳男將文件放入包包，大搖大擺離開廠區。