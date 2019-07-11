蔡英文在空軍一號上遇到間諜尤達！　幸好特勤發現了

▲蔡英文在飛機上隔空向支持者「派任務」。（圖／翻攝自蔡英文LINE帳號）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文上任第七度出訪11日出發，她將依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞等4友邦，並過境美國丹佛，預計22日返抵國門，全程共計12天11夜，定調為「自由民主永續之旅」。啟程之前，蔡英文在空軍一號上遇到間諜，幸好特勤發現了。

影片中，面對真正的三軍統帥，「間諜尤達」毫不退縮，總統府出勤的成員，通常包含了一位總統，與他的特勤隨扈們，但想跟上他們，「間諜尤達」需要幫手，就是志祺七七，時事型YouTuber，「偽裝成幕僚的人類，連味道聞起來都很像」，可以一邊移動，一邊拍攝，用攝影機，捕捉「總統尤達」的每一個動作，為了避免引起隨扈的懷疑，必須小心翼翼。

幸好基地的色彩，很好地掩藏「間諜尤達」的蹤跡，跟著人群上飛機，他看到了驚人的景象，出訪前的蔡英文低著頭看著資料，似乎是在為出訪做準備。透過「間諜尤達」的幫助，捕捉到了「總統尤達」機密的一天，但不是所有的「間諜尤達」都能順利脫身，最後還是被特勤發現了。

但出乎意料的，「間諜尤達」並沒有受到驅逐，經過「總統尤達」的確認，被友好地接納了，而間諜尤達，也成功地捕捉了「總統尤達」的一天。蔡英文在間諜尤達背後寫上「台灣，願原力與你同在」。

原來這是總統專機開箱特別企劃，蔡英文與YouTuber再度合作，這次合作的對象是志祺七七、阿滴，而所謂的「間諜」其實是尤達。蔡英文11日晚間透過臉書表示，她目前正在太平洋上空，準備過境美國，前往加勒比海友邦進行訪問， 志祺七七在她出訪前帶著阿滴來開箱她平常在國內搭乘的空軍一號，「但他們以為我不會發現他們帶了個小跟班嗎？」

這次出訪定調為「自由民主永續之旅」。蔡英文出訪前於機場發表談話，要和全世界分享台灣價值，帶領國家走出去是總統最主要的任務，這次要向國際傳達三個台灣主張，第一，台灣會和國際共享自由開放的價值，作為海洋國家絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，透過出訪也會尋求更多的商機及可能性。

蔡英文提到，第二，台灣會堅定守護民主制度，面對境外勢力滲透是民主國家共同面對的挑戰，需要彼此相互合作、確保民主制度的穩固；第三，以永續發展為目標，繼續與友邦國家合作。此外，這次出訪會透過社群媒體，把台灣在國際舞台的成就、拚外交的成就，最即時的介紹給國人同胞，「現在我們就要出發了」。