蔡英文過境紐約遭嗆　陳菊嘆：盼全世界每個人都能自由表達意見





▲蔡英文在紐約遇抗議。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約，美東時間11日抵達下榻飯店時，門口聚集的抗議群眾與民運團體大打出手，接著12日蔡英文率團赴哥倫比亞大學與學生對談時，又遇到抗議群眾嗆「打倒蔡英文」。總統府祕書長陳菊13日透過臉書發文表示，希望有一天全世界每個人都可以像在今天紐約的街頭，自由自在地表達自己的意見。

陳菊13日於臉書發文表示，今天在紐約的街頭，有許多不同立場的人們想對蔡總統表達他們的意見，「這樣的場景，我們在台灣也很熟悉。因為不管是美國或台灣，我們都是堅持自由民主的國家，堅持集會遊行是人民的基本權利」。

陳菊指出，這些的基本權利，並不是天上掉下來的，而是無數人犧牲奮鬥爭取得來的。更重要的是，如果沒有小心維護，這些權利還是有可能再度失去。

陳菊說，儘管台灣時不時面對來自對岸的文攻武嚇、在國際上經常飽受打壓，還是必須堅持我們自由民主的生活方式、堅持不接受「一國兩制」的提案，因為獨立而完整的主權，是自由民主最重要的防線。

陳菊感嘆，衷心希望有一天全世界的每一個角落，每個人都可以像在今天紐約的街頭，自由自在地表達自己的意見，不用擔心被逮捕、被消失，平等享有免於恐懼與脅迫的生活。