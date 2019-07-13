友邦聖文森將在台設立大使館　外交部：持續深化兩國邦誼

▲總統蔡英文將訪友邦聖文森。（圖／蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文11日啟程展開任內第七度出訪，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞。根據聖文森當地新聞網站報導，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示預計要在台灣設立駐台大使館。對此，外交部13日回應，樂意提供相關協助，期待持續深化兩國邦誼。

蔡英文此次出訪第三站將到達聖文森、停留2天1夜。她將與該國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）會晤，見證兩國簽署雙邊協定，並與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，她也將在該國國會發表演說，並出席龔薩福總理伉儷歡迎酒會暨2019台灣獎學金頒獎典禮。

根據聖文森當地新聞網站報導，龔薩福預計8月率團到台灣訪問，聖文森駐台大使館則將會在他訪台期間設立，他也透露，目前已經選定一位女性作為駐台大使。

外交部13日回應，對於聖文森國政府宣布來台設立大使館，並已提名首位駐台大使人選事，外交部至表歡迎，樂見聖國在設館後，將所有友邦均在台灣設有大使館。外交部樂願提供相關協助，使該館能儘快順利成立運作，並期待未來共同攜手開創更多元合作契機，持續深化兩國邦誼。

另外，外交部指出，聖文森國是我在加勒比海的重要友邦，兩國自1981年建交以來，各項交流合作密切，邦誼篤睦。