　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼總統蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約，牽動兩岸神經。大陸官媒《環球時報》13日發出題為《蔡英文過境紐約當美國的提線木偶》的社評，稱從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取「有限軍事打擊行動」是遲早可以預見的，而台海政治局勢的演變，正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。

社評指出，美國把台灣問題當成對華關係的牌來打，安排台領導人過境美國的地點和待遇也成了出牌方式；安排在紐約過境，並且像蔡英文這樣可以大張旗鼓活動，是美方迄今給台領導人的最高過境規格，這與當前的中美貿易戰顯然有關。

文內提到，美國的這一手牌還備著更狠的一招，那就是安排台領導人過境華盛頓；如果再允許過境者公開活動，那就和台領導人正式訪問美國差不多了，當然，美方接待台領導人過境的不確定性，與北京做出什麼反應的不確定性是相互制約的關係，「蔡英文不過是個玩偶，她的胳膊、腿還有嘴巴都連著提線掌握在美國的手裡。」

▲▼蔡英文抵達中華民國駐美經貿辦事處。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文抵達中華民國駐美經貿辦事處。（圖／記者陶本和攝）

社評稱，總的來看，美國打台灣牌的積極性不斷提高，這其實反映了華盛頓與北京博弈逐漸變得吃力，需要用中美關係通常說來「最敏感」的這張牌加力，來向北京示威；但另一方面，由於中國實力出現質的量級增長，以及中美博弈面的大幅變寬，台灣問題所能提供的戰略刺激性又在降低。

「中國在台海方向的戰略自信空前提升」，文內指出，大陸迄今堅持和平統一政策，是因為這一政策的收益大於我們因此面臨的各種麻煩；如果台灣變成美國印太戰略的活躍支點，大幅提高戰略成本，過了臨界點，那麼大陸就必將嚴肅評估另外的選擇；大陸擁有強制改造島內局勢的豐富手段，那些手段迄今沒有被使用，但只要對台政策發生改變，它們隨時會被啟動。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲G20川習會。（圖／路透）

社評強調，大陸的底線是台灣不能搞「法理台獨」，但是美台勾結如果過分，對大陸造成成本巨大的牽制，大陸的對台政策也可能出現方向性調整；從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取有限軍事打擊行動是遲早可以預見的，「我們的直覺是，台海地區政治局勢的演變正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。」

文章最後指出，中美都會計算台灣問題的成本，也都不會貿然撤掉該有的謹慎；挑動台獨勢力相當於砧板旁邊魚缸裡的那條魚，「那條魚應該寄希望於砧板被移走，而不是炫耀它長得有多肥，多麼活蹦亂跳。」

▼大陸外交部發言人耿爽12日表示，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。（圖／大陸外交部）

▲▼耿爽。（圖／大陸外交部）

ET快訊
韓國瑜若贏初選　他憂國民黨面臨「五殺」無人能解
刺殺女友媽！2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」
3米長「鬼蝠魟」主動靠過來　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

關鍵字：蔡英文,蔡英文出訪美國,環球時報,環時社評,中美關係,兩岸關係

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

鋼盔不能防彈！沒穿透死法更獵奇　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

發揮早期預警功能　北部海空駐軍監控機艦動態

紀念首位試飛經國號達9G試飛官　伍克振為獲數據失跳傘機會殉職

巴基斯坦關閉領空「台灣民航也賠慘」　警告印度：把戰機撤出前線

敘利亞醫院遭空襲擊中　俄羅斯堅稱：驅逐恐怖份子

無視排除F-35研發警告！　首批S-400防空系統運抵土耳其

大陸自主研發破冰船「雪龍2」交付使用　將執行第36次南極考察任務

前蘇聯核潛艇輻射超標80萬倍！　深海中冒「謎樣白霧」

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

鋼盔不能防彈！沒穿透死法更獵奇　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

發揮早期預警功能　北部海空駐軍監控機艦動態

紀念首位試飛經國號達9G試飛官　伍克振為獲數據失跳傘機會殉職

巴基斯坦關閉領空「台灣民航也賠慘」　警告印度：把戰機撤出前線

敘利亞醫院遭空襲擊中　俄羅斯堅稱：驅逐恐怖份子

無視排除F-35研發警告！　首批S-400防空系統運抵土耳其

大陸自主研發破冰船「雪龍2」交付使用　將執行第36次南極考察任務

前蘇聯核潛艇輻射超標80萬倍！　深海中冒「謎樣白霧」

奧迪「RS Q8」紐伯林賽道測試曝光　動力僅次於藍寶堅尼Urus！

南投「碰瓷男」自躺引擎蓋製造假車禍　警：哦…他是路倒常客

台灣分析師上海遭逮　楊世光點名黃國昌、陸委會應負責

電子票券帶動新購物時代！墨攻總經理黃少風：讓大家都能賺大錢

樂活雲林　新住民姐妹「體驗芳療」開拓工作領域與機會

桃園人想吃不用到台北　起家雞中壢中美店試營運

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

婚禮主持一半接到媽病危…他強忍眼淚撐完趕陪最後一程：來生再當妳兒子

滿肚「牛奶色液體」…準新郎「腹痛想吐」3天險喪命　醫生剖肚「清洗」

溫網／費德勒終極挑戰　單一大滿貫連勝蠻牛和喬帥

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

軍武熱門新聞

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷..

巴國關閉領空　警告印度：把戰機..

殲-20「蜂王」起手式同框4架..

伍克振首位試飛經國號達9G試飛..

首批S-400防空系統運抵土耳..

美軍「蝰蛇」活躍近60年號稱戰..

席亞洲：台軍買M1A2T對攻台..

巨浪掀翻29噸AAV7兩棲突擊..

前蘇聯核子潛艇　輻射超標80萬..

敘醫院遭空襲　俄堅稱：驅逐恐怖..

環時：陸遲早採取有限軍事行動

美批准對台軍售　大陸國防部回應..

殲-31總師：請耐心等待好消息

殲-31放棄下代艦載機爭奪？

更多熱門

相關新聞

小英會晤聯合國代表　陳菊也見了這些人

「辣台妹」總統蔡英文出訪拚外交在紐約過境會晤聯合國代表，秘書長陳菊一同隨行，但在此兵分兩路，陳菊與紐澤西台灣商會見面會談，聽取各方指教檢討。

美議員：國會可能很快收到軍售F-16請求

小英僑宴爆桌破千人 力壓韓、柯

蔡英文過境紐約　洛時：川普越來越親台

影／過境紐約遭嗆「打倒蔡英文」　小英一句話回應

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面