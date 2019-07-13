若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

▲蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約，牽動兩岸神經。大陸官媒《環球時報》13日發出題為《蔡英文過境紐約當美國的提線木偶》的社評，稱從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取「有限軍事打擊行動」是遲早可以預見的，而台海政治局勢的演變，正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。

社評指出，美國把台灣問題當成對華關係的牌來打，安排台領導人過境美國的地點和待遇也成了出牌方式；安排在紐約過境，並且像蔡英文這樣可以大張旗鼓活動，是美方迄今給台領導人的最高過境規格，這與當前的中美貿易戰顯然有關。

文內提到，美國的這一手牌還備著更狠的一招，那就是安排台領導人過境華盛頓；如果再允許過境者公開活動，那就和台領導人正式訪問美國差不多了，當然，美方接待台領導人過境的不確定性，與北京做出什麼反應的不確定性是相互制約的關係，「蔡英文不過是個玩偶，她的胳膊、腿還有嘴巴都連著提線掌握在美國的手裡。」

▲蔡英文抵達中華民國駐美經貿辦事處。（圖／記者陶本和攝）

社評稱，總的來看，美國打台灣牌的積極性不斷提高，這其實反映了華盛頓與北京博弈逐漸變得吃力，需要用中美關係通常說來「最敏感」的這張牌加力，來向北京示威；但另一方面，由於中國實力出現質的量級增長，以及中美博弈面的大幅變寬，台灣問題所能提供的戰略刺激性又在降低。

「中國在台海方向的戰略自信空前提升」，文內指出，大陸迄今堅持和平統一政策，是因為這一政策的收益大於我們因此面臨的各種麻煩；如果台灣變成美國印太戰略的活躍支點，大幅提高戰略成本，過了臨界點，那麼大陸就必將嚴肅評估另外的選擇；大陸擁有強制改造島內局勢的豐富手段，那些手段迄今沒有被使用，但只要對台政策發生改變，它們隨時會被啟動。

▲G20川習會。（圖／路透）

社評強調，大陸的底線是台灣不能搞「法理台獨」，但是美台勾結如果過分，對大陸造成成本巨大的牽制，大陸的對台政策也可能出現方向性調整；從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取有限軍事打擊行動是遲早可以預見的，「我們的直覺是，台海地區政治局勢的演變正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。」

文章最後指出，中美都會計算台灣問題的成本，也都不會貿然撤掉該有的謹慎；挑動台獨勢力相當於砧板旁邊魚缸裡的那條魚，「那條魚應該寄希望於砧板被移走，而不是炫耀它長得有多肥，多麼活蹦亂跳。」

▼大陸外交部發言人耿爽12日表示，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。（圖／大陸外交部）