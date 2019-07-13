蔡英文過境紐約「台美關係勝前任」　洛時：川普政府越來越親台

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）



記者丁維瑀／綜合報導

總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦並過境美國。《洛杉磯時報》報導，蔡英文11日抵達過境首站紐約，停留兩天，本月稍晚，她計畫回程再待在丹佛兩天；這些停留時間，顯現出川普政府對中國貿易問題、軍事行動施壓時，正與台灣越來越親近。

報導指出，回到2006年，時任總統陳水扁出訪友邦，美國政府要求他在遠離中心的阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）過境，他抱怨這個安排不方便、不舒適也不適當。美官員擔心，陳水扁發聲提及台灣主權，若在高調地點過境，可能激怒中國。

如今，美政府沒有試圖掩飾蔡英文的過境行程；蔡英文去年8月成為自1970年代以來首位訪問美聯邦機構的總統，她參訪位於華盛頓的NASA總部。此外，美國務院8日批准價值22億美元的對台軍售案。

佛光大學公共事務學系教授劉義鈞（Liu Yih-jiun）表示，蔡英文與美國的關係比前任都更好，「這個時刻，台美政府皆希望這一步能進而加強外交關係。」

▲總統蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）



1990年代以來，美政府便同意台灣領導人每年在出訪拉丁美洲友邦時過境美國，以舒適、便利為由停留。過境地點、時間與行程總會成為外界焦點，可以用來衡量美台關係以及與中國的情勢。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）以及歐巴馬（Barack Obama）都熱切想與中國建立經濟關係，便會將過境地點限制在遙遠的地方如安克拉治或關島，時間甚至限制在幾個小時內，而不會以天數來計算；另外，任何會議都是低調呈現。

前總統馬英九2013年過境紐約40個小時，當時他與對岸的關係達到高峰。如今，關係似乎更加緊張，蔡英文2016年上任以來，便公開捍衛台灣主權；就在她出發前，中國外交部對於她的行程表示不滿。

華府智庫「史汀生中心」東亞項目高級研究員孫雲（Yun Sun）認為，這是一次長時間過境，紐約本身具有很大的政治意義，由於蔡英文的立場向來被中國政府批評，此次行程看來更有挑釁意味。

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