蔡英文紐約僑宴爆桌破千人 力壓韓國瑜700、柯文哲200人

▲總統蔡英文晚間出席僑宴，席開百桌破1000人參與。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文於美東時間12日晚間，於紐約下榻的飯店，出席主流暨僑界人士晚宴，會場席開突破100桌、超過千位僑胞參與。

對比台北市長柯文哲在紐約的僑宴220人，以及高雄市長韓國瑜在波士頓僑宴，匯集紐約、華盛頓等地僑胞共700，蔡英文的人數不僅爆棚力壓，該飯店Grand Hyatt更坦言，這是他們首次舉辦超過百桌的宴會。

柯文哲先前訪問紐約時，舉行僑宴有220人與會，而韓國瑜在訪問波士頓舉辦僑宴時，會場聚集來自紐約、華盛頓等各大城市的僑胞，擠進超過700人，場面相當浩大；不過，蔡英文這次過境美國，晚間舉行僑宴，席開百桌，人數更突破千人。

蔡英文在致詞時說，上次她到紐約是2015年，她還是總統候選人，當時大家的熱情讓她印象深刻，而今天現場很多人參加，都表示希望她可以繼續拚，讓台灣可以更好。

蔡英文說，台灣長期站在民主戰役的最前線；而近年來，台灣也成為這些新型滲透及影響戰術的練兵場，我政府持續警戒並積極反制，「為了捍衛得來不易的自由，我們努力提升媒體識讀、強化執法機關能力並更新法規以保障國家安全。」

蔡英文向大家保證，政府會堅定捍衛自由、民主及生活方式，會強化國防、抵禦傳統及混合式的威脅，「我們有決心捍衛主權，隨時準備好分享我們的經驗，貢獻國際社會。」

對於過去三年的執政，蔡英文表示，政府日以繼夜努力以下三項目標：保衛臺灣、經濟轉型、國際接軌，「我們將持續推動公平改革並協助臺灣在全球市場競爭。我們將和美國深化合作，推廣我們共同的價值。」

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