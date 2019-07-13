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王金平說若能當國家領導人　將翻轉台灣成亞洲四小龍之首

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▲前立法院長王金平13日指出，若能擔任國家領導人，有自信讓台灣翻轉為亞洲四小龍之首。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前立法院長王金平13日指出，若能擔任國家領導人，有自信讓台灣翻轉為亞洲四小龍之首。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前立法院長王金平13日出席南桃園金平之友會時指出，台灣面臨國內不和諧、政黨彼此對立、對抗與互鬥嚴重情況下，社會到處都是意識形態作祟，國家很難團結，再加上兩岸關係不穩定，台灣人就像溫水煮青蛙，處境非常危險。如果他能擔任國家領導人，有自信能解除兩岸和國內困境，讓台灣變成很有成就的經濟體，再度翻轉成為亞洲四小龍之首。

南桃園金平之友會由前省諮議員陳進祥擔任會長，立委呂玉玲、吳志揚、前立委朱鳳芝、鄭金玲與市議員陳萬得、石門水利會會長呂芳堅與多位中壢、平鎮與龍潭區里長、王姓宗親等逾700人到場致意，還有熱情支持者獻花打氣。

王金平說，自己雖然沒有參加黨內初選，但是堅持勤走基層，就是希望聽取民意，同時整合各方力量與資源，為國民黨2020年重新執政做奉獻，也為維護台灣主權而努力。

▲前立法院長王金平13日出席南桃園金平之友會，向與會地方鄉親揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前立法院長王金平13日出席南桃園金平之友會，向與會地方鄉親揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

王金平表示，前總統馬英九在回憶錄曾說：「王金平不是藍皮綠骨」，因馬英九知道，在立法院我就是會議主持者，身為院長必須符合中道精神，讓國政能夠順利推動，這是我的職責，對國家貢獻，但台灣民眾現處於安樂狀態，沒有察覺到危險處境，自己才決定挺身而出，解決台灣困境。

▲王金平13日在地方民代簇擁下，高喊「王金平凍蒜」。（圖／記者沈繼昌攝）

▲王金平13日在地方民代簇擁下，高喊「王金平凍蒜」。（圖／記者沈繼昌攝）

王金平強調，台灣面臨國內不和諧，政黨對立、彼此對抗與相互鬥爭嚴重情況，社會到處都是意識形態作祟，國家很難團結，加上兩岸關係不穩定，台灣人就像溫水煮青蛙，到處都是危機。如果可以擔任國家領導人，有自信能解除兩岸與國內困境，讓台灣變成很有成就經濟體，再度翻轉成為亞洲四小龍之首。

會場外，有媒體詢問王金平，國民黨總統初選結果下週一會出爐，有沒有其他可能的選項出現呢？王金平回答，星期一都還沒有到，等到星期一再看整個狀況再做回答。

外界認為郭王配好像蠻不錯的，怎麼看呢？王金平回應，那是媒體推想，謝謝大家。

國民黨黨內總統初選，郭台銘有可能落選，若落選後可能脫黨參選，院長如何看法？
王金平說，我們現在很難以預測，所以等到星期一各種狀況都定論後再來做回應好不好。

那這樣對國民黨是好還是壞？王金平說，星期一以後再來回應好不好，這些都是假設性的問題。

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關鍵字：王金平,南桃園金平之友會,若當領導人,翻轉台灣

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