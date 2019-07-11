民調揭曉郭王恐「脫黨參選」？　韓國瑜：他們都是有智慧的人

▲高雄市長韓國瑜認為，郭、王都是成熟有智慧的人。（圖／記者洪靖宜攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日中午休息時間接受媒體專訪，針對國民黨總統初選參選人郭台銘至今都沒有簽署國民黨初選公約，又在回應暗批韓國瑜不理智一事時稱，不理智的是自己，還會「不理智的走到底」，而立法院長王金平則是動作頻頻，是否擔憂初選民調過後出現「奇怪的狀況」，韓國瑜認為，「他們都是成熟、有智慧的人」。

韓國瑜針對王金平、郭台銘恐「脫黨參選」的疑慮回應，「我不曉得他們的想法，不過我覺得他們都非常成熟，而且非常有智慧。」

他認為，王金平是立法院的大家長，幾十年下來，他已經看過各種大江大海，「各種事情對王院長來講，他都心裡面是很底定，他看過太多了」，而王金平的表述也是很擔心台灣的未來。

再論郭台銘，韓國瑜直言，「郭董事長是另外一個典範」，他表示，郭台銘白手起家，一路打拚變台灣首富，中間也經過很多風浪，「我相信他們都看過很多」，如果2人在這個過程的表述，以及在結果出來後，採取的任何一個動作，影響都很深遠，他再強調「他們一定是很成熟的人，已經非常非常成熟，而且很有智慧」。

韓國瑜表示，「我不能夠說建議他們怎麼樣，可是王院長跟郭董事長以及現在很多台灣人現在都擔心2020未來的中華民國，擔心的不得了，」就他個人來講，不光憂慮這一代，下一代更加讓他擔憂。

他強調，15日公布國民黨總統初選民調結果，不管是誰脫穎而出，相信海內外都會相當關切大家的表述及所採取的一些動作。

【更多新聞】

藍總統初選民調1、2名45%：25%？ 韓國瑜不當「包打聽」：平常心看待



影／潘恒旭稱沒聽過丟筆習俗！ 王定宇狠譏「無知災難」：草包就是草包啊



韓粉闖罷韓商家開噴！6度跳針狂嗆「他哪裡不好」...女學生573字還原經過