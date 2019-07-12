15萬塊樂高積木打造迷你桃園機場　桃機暑假給你好看

▲桃園國際機場即日起在二期航廈北側展示由15萬塊樂高積木建置的迷你桃園機場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場即日起在第二航廈入境大廳北側展示，由15萬塊樂高積木打造而成的迷你桃園國際機場模型，12日下午舉行「機場未來願景，樂高特展開幕」儀式，由交通部長林佳龍、桃機公司總經理林祥生與台灣唯一「樂高認證大師」黃彥智等人，為這項迷你桃園國際機場模型展示共同啟用。

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▲交通部長林佳龍等人12日主持迷你桃機展示開幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

林祥生指出，這項迷你桃機特展由樂高大師耗時半年打造，總面積為18平方公尺，使用了15萬塊各式樂高積木，建置包括有第三航廈、衛星廊廳、第三跑道與塔台等機場建築，暑假期間歡迎大小朋友一同搭捷運來桃園機場，一起見證新開幕的美食街，還有機會抽到機票，參觀最趣味的迷你樂高桃園機場。



▲交通部長林佳龍與台灣唯一樂高認證大師黃彥智展示樂高堆積的模型。（圖／記者沈繼昌攝）

交通部長林佳龍表示，桃園機場這幾年不但服務旅客廣受國際好評，國人與社會各界對桃園機場也有高度期待，這次樂高特展，他帶著各位期許打造出實體迷你的桃園機場園區，值得國人驕傲的世界標竿機場，以科技化及品牌化經營理念，提升國門桃園機場的競爭力及服務效能。



▲交通部長林佳龍等人仔細端詳未來第三航廈內部設計。（圖／記者沈繼昌攝）

林佳龍還說，桃園機場去年旅客運量已達4,653萬，為全球前50大機場，為提供旅客更好服務品質，這幾年努力擴充機場硬體建設，未來第三航廈可滿足旅客進出、交通運輸與購物休憩等多樣化需求，第三航廈與第二航廈中間的多功能大樓，可整合觀光、藝術、商務辦公等服務，機場北側用地將新建衛星廊廳、第三跑道等。



林佳龍強調，桃園國際機場園區在2042年營運目標，預估達到每年8660萬旅客運量、500萬公噸貨運量以及49萬航機起降架次，分階段完成系列建設後，桃園機場將創造出19.2萬個就業機會，以及增加超過1千億元稅收，帶動超過2兆元經濟發展效益。

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