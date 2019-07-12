九旬老翁酷暑路倒大馬路上　巡警及時救助護送返家

▲桃園市平鎮區12日高齡90歲顧姓老翁疑似中暑倒在路上，巡邏員警發現及時救助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高齡90歲顧姓老翁，12日上午疑似中暑倒臥在桃園市平鎮區道路上，正好巡邏經過的員警立即將老翁扶起，扶至路旁陰涼處休息，附近住戶察覺後送上椅子與涼水助其消暑，顧姓老翁慢慢體力恢復後說：「太熱了！走著走著就暈倒了」員警隨後將老翁護送返家，避免在酷暑中再出現意外。

龍岡派出所巡佐楊恩貴、警員馬雲九與實習生蕭禾毅12日上午8時許經過龍岡地區東社里附近，在產業道路上發現顧姓老翁突然倒在路上且爬不起來，嚇壞一旁路人，員警立即上前幫忙，將老翁攙扶至路旁陰涼處，經過員警詢問才知道老翁姓顧，已高齡90歲，也是當地居民，顧姓老翁經休息半小時後並無大礙。

▲桃園市平鎮警分局員警將高齡90歲顧姓老翁扶起至路旁陰涼處休息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

顧姓老翁說，「太熱了！走著走著就暈倒了」，年紀大了，體力不行了，謝謝員警們幫忙。員警檢視顧姓老翁並無外傷，路邊居民發現也熱心拿出椅子與涼水讓老翁飲用休息。

員警隨即查出老翁住處，將老翁一路護送返家，家屬得知老翁疑似中暑路倒路上，還好員警及時發現救助並護送返家，連忙感謝員警與好心住戶的幫忙，讓老翁可以順利返家休息。

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