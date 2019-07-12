合體王金平直播　張亞中大談「光屁股外交」趣事

▲王金平、張亞中合體直播。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

前立法院長王金平12日與孫文學校校長張亞中合體直播，兩人暢談對國家之情懷與理念，張亞中還提到擔任外交官在工作上的趣聞，更聊起國父孫中山相關之歷史故事。直播最後王金平更送給張亞中一本元朝復刻版金剛經，張亞中則將金剛經中所提到的「無住生心」這4字送給王金平與國民黨，互相勉勵。

「台灣金團結 Taiwan Assemble」第七集邀請張亞中直播，張亞中曾擔任外交官，派駐德國漢堡，所以他也特別把直播節目翻成德文，也就是「TAIWAN GOLDENE SOLIDARITÄT」。他強調，金是高貴的顏色，延展性強，代表尊貴的團結。

王金平表示，他從小出身農家，生活在南部比較純樸，從小看布袋戲、歌仔戲，講忠義，對國家和黨都有深厚感情，希望能繼續維護中華民國。他也說，台灣是一個寶島，融合中西方文化、法律、科技，讓台灣更具發展性，希望把台灣帶到全世界，也要讓全世界看到台灣。

王金平提到，張亞中曾派駐德國漢堡、拉脫維亞，好奇地問張亞中從事外交工作是否有些好玩的事？張亞中說，他1992年除夕前還在漢堡，接到電報要他到拉脫維亞開館，週末帶當地國的外交官去洗三溫暖，培養感情，結果被外界說是搞「光屁股外交」，但最後他不到半年就把中華民國的國旗升起來。

▲王金平、張亞中合體直播。（圖／記者林銘翰攝）



王金平也準備多位民國時期人物的照片，包括國父孫中山、陸皓東等，張亞中則說，孫中山推動革命時，因為理念、價值和信仰讓人追隨，國家一定要有理念，就像陸皓東追隨的是孫中山的理念，不是只是追隨孫中山的人。

王金平認為，張亞中選總統不是要爭名求利，而是為國家與人民奉獻，因此贈送張亞中一本元朝復刻版金剛經，張亞中也引用金剛經中的一句話「應無所住而生其心」，送給王金平與國民黨互相勉勵。

▼王金平、張亞中合體直播。（圖／記者林銘翰攝）

