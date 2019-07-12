超商怪男「手頭緊借我500元」　民眾拒絕竟被譙三字經

▲桃園後火車站11日傳出網友在超商購物，有男子強索金錢，拒絕竟被譙三字經。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書爆料公社有網友貼文，11日中午在桃園後火車站超商吃午餐時，1名頭髮斑白男子開口：「我手頭很緊，可不可以借500元？」還開口要桌上零錢，網友婉拒後竟被譙三字經辱罵，氣得以手機錄影存證，桃園警分局在網路巡邏察覺後加強巡邏，對進出超商客人提醒，以杜絕不肖歹徒刻意強索金錢詐騙。

網友在爆料公社貼文說，利用中午休息在桃園火車站後站某超商店吃午餐，一名陌生男子坐在他對面，開口向他借500元遭拒，男子指著桌上零錢與發票說：「通通給我好嗎？」網友再度拒絕後，男子居然譙三字經，還辱罵「冷血，見死不救！」網友強忍不滿，打開手機對男子錄影存證，男子不死心還向超商內其他客人伸手要錢，見網友手機錄影，才悻悻然離開便利商店。

▲桃園後火車站11日傳出男子強索金錢被拒，發覺網友手機錄影後悻悻然離去。（圖／翻攝自爆料公社）

網友貼文後，立即引起許多網友撻伐，指稱曾在附近超商看到這名男子向不同的客人伸手借錢，有網友質疑，要錢怕被認出怕丟臉還會戴口罩？一天應該可要個好幾千吧…….

網友雖未報案，桃園警分局網路巡邏察覺後，12日已加派警力前往後火車站超商巡邏，並提醒進出客人若遇到強索金錢狀況，要避免跟對方發生衝突立刻報警，歹徒若有違法情事，警方會依法究辦。

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