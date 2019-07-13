喜迎初選結果「韓國瑜神隱3天」！多納黑米祭都放鳥…族人罵：莊孝維

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨黨內初選民調將在14日結束、15日公布，並於當天上午11點在黨中央舉行記者會，公布最終結果。高雄市長韓國瑜本周六日都沒有公開市政行程，就連下周一平日，韓國瑜公開行程仍是一片空白，就連原定要出席茂林區2019年多納魯凱黑米祭文化觀光產業系列活動，最後也改由副市長洪東煒代為出席，讓魯凱族多納部落族人全被放鳥了！

根據高市府12日發出的公開行程表，高雄市長韓國瑜從13日起，一連三天都無公開行程，包括周一上班日當天，行程都是一片空白，由於黨主席吳敦義希望5位參選人15日能夠一起到場迎接最終民調結果，似乎預告韓將會親自北上。

▲國民黨初選民調15日公布。（圖／記者吳奕靖攝）

事實上，韓國瑜先前原本答應出席高雄茂林區多納部落每年一度的「多納黑米祭」，甚至高市府還原定於15日上午，首度將市政會議移師到茂林農會活動中心舉辦，但最後皆一併取消，改到16日回鳳山行政中心舉行。

由於該部落頭目羅善離世，因此族人特別在這次祭典活動中，將部落薪火傳遞給第15代頭目羅馨，因此這次的黑米祭不同於以往。承辦今年多納黑米祭的高雄市茂林區納美下三社文化促進協會總幹事羅蘇小萍說，「一直到昨天（12日）才確定韓不來，市府的人都還先來場勘，了解動線，但昨天才確定市長不來，我們也沒有多問，長官意思說好像是那天有民調公布，說市長很忙碌，但副市長還是會來。」

羅蘇小萍表示，「我今天才要跟他們（魯凱族多納部落族人）說，我個人是覺得傻住，韓市長要來我們都很重視，地方首長代表也都很重視，族人們都相當配合準備，用一句台語形容有點『莊孝維』，他要來我們要盡地主之誼，還準備小米樹，這是部落文化的定情物，呼應他的愛情產業鏈，也能連結到多納。」羅蘇小萍說，「原本市長要先去茂林開會，開完再來我們這，都準備好了，實在很難取消！」從當地族人的口氣，不難感受出失望與落寞。

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▲韓國瑜連續三天無公開行程。（圖／高雄市府新聞局提供）

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