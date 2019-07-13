郭台銘告急「就算大哥拜託你」　韓國瑜：靜待結果出來再說

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調即將在14日截止，郭台銘12日也坦承民調告急，並向韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」，讓自己先做四年。他還說，若無法順利出線，將會以籌組「第三勢力」的方式監督政府，讓政治替經濟服務。不過，面對郭台銘這番言論，韓國瑜說看到這消息「Big surprise」相當訝異，但一切就等民調出來再說。

郭台銘坦承，現在他在民調上有落後危機、非常告急，直到上週跟韓國瑜的差距一直都在3%左右，但據綠黨公布的政黨民調顯示，國民黨支持度一週內從40%上升到56.8%，民進黨則從40%掉到23.3%，而支持票並沒移動到他這邊。

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



郭台銘說，民進黨支持者有教戰守則，希望能從旁干預民調結果，就是「非韓不投」，沒有韓國瑜就投蔡英文，「民進黨的支持者不要來亂」。

至於郭台銘最後若未能代表國民黨，是否會脫黨籌組第三勢力？郭台銘在《蘭萱時間》上表示，「對，就是大家要以經濟掛帥為主軸，就是經濟的工作團體、組織，就向環保組織、愛心組織對經濟、科技政策的立法來監督政府，讓政府更有效率運轉，我常講經濟的背後是科技的整合」。他表示，到時自己會對好的立委說服，「這（個動作）在美國很普遍」，希望找好的人做好的政策，打算把下半輩子貢獻給社會。

另一方面，郭台銘11日在政論節目上向韓國瑜喊話，希望韓國瑜這一、兩天能好好思考，更表示「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔，台灣的未來在我們共同的肩上」。

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



對此，韓國瑜說第一眼看到這個消息，「Big surprise，很訝異」，並進一步提到「因為民調應該在星期天晚上就截止了，我們就靜待民調結果出來，我覺得這是參與的五位選手以及所有廣大的支持者、藍軍的朋友們共同的想法，一切就等民調出來再說」。

被問到為何決定參選總統，不先把市長認真做完？韓國瑜坦言，「因為海內外都有廣大民眾的支持自己選總統，才做出這個決定，不然其實到了這個年紀，能在時間內做多少就多少，並沒有想太多。」