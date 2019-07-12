斷言柯P一定會選！　韓國瑜：他濕手和麵「什麼都沾」

▲韓國瑜斷言柯文哲「一定會出來」。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果公布倒數，究竟誰會出線征戰2020，各界高度關注。高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時「點評」對手，避談黨內一同角逐初選的朱立倫、郭台銘，卻認定「柯文哲一定會出來」，並形容這局勢是「濕手和麵粉，藍綠白什麼都要沾一點」。

韓國瑜在專訪中認為，柯文哲一定會出來選，「他只要一出來，就像是一個人濕著手去和麵粉，所有的票都會沾，綠的也沾，藍的也沾，白的也沾，什麼他都會沾」，到時候「柯文哲就是另外一種吸票機」，「藍的他也會沾到麵粉，綠的他也會沾到麵粉，絕對不會只有沾綠的不沾藍。」

▲韓國瑜形容柯文哲是「濕手和麵粉」，什麼都會沾一點。（圖／記者呂佳賢攝）

韓國瑜進一步分析，不只是年輕族群的選票，經濟選民、學者專家、中間選民的票，柯文哲都會接觸，「因為他本身就是有一定能量的人」，因此柯文哲的民調數字不會只有這些，未來還會再高。

至於在藍白綠「三腳督」的情況下，誰勝出的機會較大？韓國瑜坦言，不敢說自己會贏柯文哲，因為選舉是千變萬化，沒有人敢把話講滿，「只能說柯P不可能只吸綠不吸藍，他是濕著手去和麵粉，所以一定什麼都會沾一點。」